“壹碗解決所有營養問題”，韓國研究團隊開發出牛肉大米. February. 16, 2024 08:17. by 崔智媛記者 jwchoi@donga.com. 韓國研究團隊開發出了“牛肉大米”（照片）。在大米中培養牛的幹細胞，提高了蛋白質及脂肪含量。研究組預測，這種大米對糧食不足的國家來說，可以作為有用的營養成分使用，也可以作為軍隊或航天食品使用。 延世大學化工生命工學系洪鎮基教授組14日（當地時間）在國際學術雜誌《Meta》上發表了上述“牛肉大米”。同壹天，《自然》詳細報道了開發過程，並評價說：“只要吃飯就能解決壹切的創意非常突出。” 研究組在大米上粘貼牛的肌肉及脂肪幹細胞進行了培養。這與在米飯上放牛肉的“牛肉壽司”相似。洪教授解釋說：“在研究培養肉的過程中，我認為大米可以成為有用的支撐體。” 培養肉是培養牛或豬的幹細胞後，在實驗室生產的肉。細胞要想生長，需要能夠粘附的“支撐體”，以前主要使用豆類等植物性蛋白質。研究組利用大米作為支撐體後，牛的幹細胞在大米的表面及內部生長，誕生了營養價值豐富的牛肉大米。 據論文內容顯示，每100g牛肉大米所含脂肪和蛋白質比同重量普通大米多出0.01g和0.31g。也就是說分別增加了7%和9%左右。研究組計劃在培養時增加牛的幹細胞數量，優化培養條件，進壹步提高蛋白質和脂肪含量。 洪教授表示：“首先，我們計劃開發成寵物食品。如果添加有香味的物質，今後還可以開發成像‘杯飯’壹樣的形態，可以用作軍隊、航天食品等。”

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