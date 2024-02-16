金正恩威脅挑釁“北方界線”：“要用武力守護延坪島-白翎島以北邊境線”. February. 16, 2024 08:17. by 尹相虎, 孫孝珠 ysh1005@donga.com,hjson@donga.com. 朝鮮國務委員長金正恩14日在參觀新型地對艦巡航導彈發射時指示：“要加強延坪島和白翎島北部邊境線水域的軍事應對態勢。”尤為重要的是，這是金正恩首次提及位於“北方界線”以南的延坪島和白翎島以北的所謂“海上國境線”，露骨地威脅要打擊韓國艦艇。 據朝鮮中央通訊社報道，金正恩指示：“在敵人經常用驅逐艦、護衛艦、快艇等戰鬥艦船侵犯的延坪島和白翎島以北國境線水域加強軍事應對態勢。明確的是，如果敵人侵犯我們認定的海上國境線，就將其視為侵犯我國主權、武力挑釁。” 分析認為，金正恩首次提及“海上國境線”，確認了通常意味著朝鮮和中國界限的朝鮮“國境線”概念也適用於規定為“敵對交戰關系”的韓國方面的強硬基調。有觀察人士認為，這是面對下個月韓美聯合軍演和4月韓國議會選舉，為在西部海域“北方界線”壹帶高強度局部挑釁積累名分。韓國軍方相關人士表示：“有可能以管制‘北方界線’壹帶的非法捕撈或正常巡查活動為借口進行武力挑釁。” 據推測，朝鮮當天公開的新型地對艦導彈是對現有“金星-3”型的改良型。這是朝鮮自2017年6月以來時隔6年零8個月再次公開金正恩參觀地對艦導彈發射。

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