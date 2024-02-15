國情院：“朝鮮勞動黨39號室制作並銷售數千個賭博網站”. February. 15, 2024 07:48. by 高道藝記者 yea@donga.com. 韓國國家情報院日前揭露了朝鮮非法賺取外匯的組織制作數千個非法賭博網站並將其賣給韓國犯罪組織的事實。他們通過在自己制作的賭博網站上植入惡性代碼的方式竊取了韓國國民的會員信息。國家情報院正協同警方，對委托朝鮮方面制作數千個賭博網站並銷售這些網站獲得數萬億韓元收益的韓國犯罪組織進行真相調查。 據國情院透露，朝鮮方面的機構是在中國丹東活動的“慶興信息技術交流社”，是籌集朝鮮國務委員長金正恩個人秘密資金的勞動黨39號室下屬組織。39號室隸屬於負責對韓工作的偵察總局。 據悉，他們是在朝鮮族企業家名下位於中國丹東的名為“金鳳凰服飾有限公司”的服裝廠宿舍裏制作並銷售非法賭博網站的。國情院表示：“在金光明團長手下，鄭留成（音，下同）、全權旭等15名組織成員制作並銷售了以成人和青少年為對象的賭博網站等各種軟件。每月每人向平壤上繳了500美元。” 據悉，偽裝成中國開發者的他們從韓國犯罪組織處獲取了每件非法賭博網站制作費5000美元。他們還以維護和維修網站的名義每月收取3000美元。如果網站用戶增加，還將收取2000-5000美元的追加手續費。朝鮮在制作賭博網站後，以管理者的權限收集了會員的個人信息。他們還通過在自動下註的程序中植入惡性代碼的方式竊取會員信息。 國情院表示，韓國犯罪組織明知他們是朝鮮出身，仍繼續進行交易。國情院認為，朝鮮組織的非法網站制作費用比韓國、中國開發者等便宜近30%至50%，因此繼續進行交易。

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