尹錫悅巡訪德國丹麥前夕突然“推遲”. February. 15, 2024 07:47. by 全主榮, 申晋宇 aimhigh@donga.com,niceshin@donga.com. 尹錫悅總統推遲了原定於18日開始的為期壹周的德國、丹麥巡訪計劃。據悉，尹錫悅在出國四天前以事實上取消性質的順延決定推遲了今年首次對主要國家的訪問，眼下將集中進行“國內治理”。分析認為，在4月10日議會選舉即將到來之際，此舉意在關註民生，最大限度地減少國政空白，避免讓在野黨找到借口。在巡訪前幾天向對方國家通報推遲訪問，引發了“外交失禮”的爭議。 據總統室14日透露，尹錫悅原定從18日起進行為期七天五夜的德國國事訪問和丹麥訪問，由於各種因素決定順延。這是尹錫悅首次推遲預定的海外訪問日程。據悉，雖然韓國與德國、丹麥得到了相互間的諒解，但今後巡訪德國和丹麥的日程尚未確定。 直到13日下午，總統室還在考慮巡訪與否，最終決定集中處理民生、經濟、安保等國內懸案。據悉，在總統室內部，壹直負責協調巡訪日程的國家安保室和禮賓部門也出現了意見分歧，這兩個部門把重點放在巡訪的必要性上。總統室高層相關人士表示：“這是根據政務上的‘決斷’做出的決定。尹總統綜合考慮國際和國內情況，決定順延巡訪。”據悉，推遲的德國和丹麥巡訪時間尚未確定。 據悉，尹錫悅取消巡訪的決定是因為擔心在4月議會選舉前50多天巡訪本身會引發政治鬥爭。據悉，特別是考慮到國民對總統夫人金建希收受迪奧包的擔憂未能徹底消除的情況下，如果金建希同行，可能會引發不必要的攻擊，從而導致輿論惡化。據悉，執政黨把對巡訪時輿論惡化的憂慮轉達給了龍山。再加上隨著宣布醫大擴招，醫療界集體行動的可能性和物價管理等民生體感型政策，可以解釋為是事先切斷巡訪引發的爭議。總統室相關人士解釋說：“稍有不慎，海外巡訪的效果就會沒有效果，國政負擔也會成為負擔。就算過了政治鬥爭化局面後再進行巡訪也沒有問題。” 盡管如此，在巡訪幾天前向對方國家通報了順延事實，“外交失禮”的爭議也越來越大。據多名政府高層消息人士透露，政府已經考慮到春節休假前推遲巡訪的可能性，並進行了討論。不過，向德國和丹麥方面通報推遲事實是在韓國時間13日晚。韓國政府壹名消息人士表示：“對方國家已經理解（推遲巡訪），因此外交影響不會太大。從準備巡訪的立場來看，確實留下了遺憾。”

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