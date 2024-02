因特朗普講話“鼓勵俄羅斯入侵北約成員國”,歐洲進入“安保自強”緊急狀態. February. 14, 2024 08:02. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 美國前總統特朗普提出“安保搭便車”的主張,否定北約的集體防衛原則後,歐洲國家的“安保自強”行動正式啟動。包括法國、德國、波蘭恢復蘇聯解體時建立的“魏瑪三角同盟”等,歐洲首腦們似乎為了加強自身的防禦力而團結在壹起。 德國、法國和波蘭外長當地時間12日在法國巴黎附近舉行緊急會談,表示:“討論了恢復軍事合作體‘魏瑪三角同盟’的問題。”魏瑪三角同盟是1991年蘇聯解體時為把波蘭納入西方而結成的非正式三國合作機制。特朗普提出退出北約的可能性後,三個國家就成立自己的戰鬥團達成協議,甚至討論了已經有名無實的歷史安全合作體的復活。 波蘭總理圖斯克也在同壹天接連會見法國總統馬克龍和德國總理朔爾茨後,提到了法國小說《三劍客》中的名言“我為人人,人人為我(one for all, all for one)”,強調“歐盟應該成為軍事強國”。朔爾茨也在記者會上表示:“法國、德國、波蘭之間的合作對歐洲有好處。我們將最大限度地利用這種形式。” 有人擔心,如果特朗普在11月的美國大選中獲勝,美國退出北約可能會成為現實。甚至有意見認為,歐洲應該構建自己的核保護傘。法國外交部長塞茹爾內當天在接受當地媒體采訪時表示:“必須做好應對所有情況的準備。只有歐洲在軍事上強大,才能在同等立場上得到尊重。” 特朗普繼續批評北約。他當天還在社交媒體上表示:“美國對烏克蘭的支援金額遠遠高於歐洲。北約應該平等。否則,將是美國優先(America First)。”

한국어