特朗普時期前白宮辦公廳主任：“特朗普堅決反對在韓日駐軍”. February. 14, 2024 08:01. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 前白宮辦公廳主任約翰·凱利（照片）揭露，美國前總統特朗普在任時曾對美軍駐紮韓國表示反對。特朗普對北約盟國表示，“如果不多交防衛費，就不會提供保護”，輕視美國的安全承諾，其對韓國、日本的態度也是如此，預計將會引發相當大的風暴。 據美國有線電視新聞網（CNN）等媒體當地時間12日報道，凱利在計劃於下月12日出版的該媒體專門負責安保報道的記者吉姆·施托的書中接受采訪時表示：“特朗普從威懾力的角度出發，‘堅決’（誒ea誒 set）反對美軍駐紮在韓國。對日本也是如此。” 凱利公開表示，特朗普認為朝鮮國務委員長金正恩和俄羅斯總統普京是“不錯的人”。他還說：“對於特朗普來說，美國把朝鮮逼入絕境，似乎在折磨他們（金正恩和普京總統）。”意思是說，在他看來，駐韓美軍的存在和韓美聯合軍演刺激了朝鮮。實際上，特朗普2018年6月在新加坡舉行的第壹次朝美首腦會談上向金正恩表示，將中斷韓美聯合軍演。 凱利和特朗普政府國防部長詹姆斯·馬蒂斯等壹起被稱為控制因突出發言和決策而聞名的特朗普的所謂“大人軸心（Axis of a誒ults）”，但都被趕下臺。離開白宮後，凱利帶頭批評特朗普，被認為是他重新執政時的報復對象。 不過，前國務院朝鮮事務特別代表金聖同壹天在戰略與國際問題研究中心的論壇上表示：“無論11月美國大選發生什麽事情，韓國和日本都將在世界舞臺上發揮更加積極的作用。韓美日三國分擔更多費用，共同應對更多的挑戰，這很自然。”尹錫悅政府首任國家安保室長金聖翰就最近朝鮮接連挑釁的原因表示：“這是為了擴散拜登政府朝鮮政策失敗的認識，讓自己喜歡的候選人在美國大選中當選。”

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