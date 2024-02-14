美國商業房地產危機擴散到韓國金融公司. February. 14, 2024 08:01. by 李棟勛記者、申亞衡記者 dhlee@donga.com. 國內A商業銀行的海外代替投資負責人因美國商用房地產價格暴跌而大傷腦筋。雖然向美國心臟地帶紐約曼哈頓地區發放了最安全的優先貸款，但隨著資產價格暴跌，有人提出了大規模損失的可能性。雖然最近與以不良資產為主收購的美國當地基金進行了價格協商，但是因為價格比想象中低，未能做出出售決定。海外房地產通常以優先貸款填補貸款價值比率（LTV）的60%。優先貸款有損失的可能性意味著資產價格暴跌了60%以上。A銀行包括優先貸款在內的美國房地產投資資產達1萬億韓元。 13日，據金融投資業界透露，去年國內四大金融控股公司積累了8.9934萬億韓元左右的壞賬準備金。這比2022年（5.2079萬億韓元）增加了71.4%，出於歷史最高水平。據分析，隨著美國等全球房地產價格的暴跌，采取了事前應對措施。 按金融控股公司分類，KB金融積累了最多的3.1464萬億韓元的準備金。據悉，本月7日發表業績後，KB金融雖然表示“海外房地產的不良率為0.2%”，但最近連最安全的優先貸款也預計會受到損失，積累了歷代級的準備金。新韓金融（2.2512萬億韓元）、友利金融（1.8807萬億韓元）、韓亞金融（1.7148萬億韓元）等也積累了超過1萬億韓元的準備金。 投資業界預測，考慮到美國等海外房地產的價格下降趨勢，國內金融機構今年需要積累更多的準備金。以去年6月末為準，國內金融公司的海外商用房地產投資規模達55.8萬億韓元，其中占25%的14.1萬億韓元將於今年到期。業界專家分析說，像最近房地產市場凍結的情況下，大規模損失是不可避免的。 考慮到銀行或保險公司等的自身資本，即使出現損失，危機也不會擴散到整個金融系統。但有觀測稱，資金能力不足的部分中小型證券公司或資本公司等可能會面臨生存危機。首爾大學經濟學部教授安東賢（音）表示：“有必要分辨海外房地產資產的玉石（優劣）”，“投資機構之間要協作，迅速整理不良資產，采取對優質資產進行追加投資等措施。”

한국어