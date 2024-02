以捐款為基礎免費觀看電影的“Pay It Forward”模式,通過《自由之聲》首次在國內影院亮相. February. 14, 2024 08:01. by 崔智善 aurinko@donga.com. 用他人捐贈的錢免費觀看電影的“Pay It Forward”模式首次在國內亮相,引起了人們的關註。適用該模式的電影是將於21日上映的《自由之聲Sound of Freedom》,這是壹部基於兒童人口販賣真實故事的作品。上映前特別上映會的第二場座席銷售率超過90%,引起了很好的反響。新冠疫情全球性大流行之後,劇場壹直沒有復蘇,這是試圖讓觀眾無論如何都回到電影院的壹種嘗試。 講述追蹤兒童性犯罪組織的美國國土安全部所屬情報要員組(吉姆•卡維澤飾)的故事的《自由之聲》自去年7月在北美上映以來,獲得了1700%的制作費收益,票房大賣。 票房的中心是“Pay It Forward”制度。該系統是只要對電影宗旨有同感的人通過平臺捐贈,任何人都可以利用募集的捐款免費購買電影票的系統。這與給饑餓兒童送壹頓飯的捐贈活動相似。這是可以共享問題意識的沈重作品接力觀看和捐贈的良性循環結構。通過該項目,目前在全世界55個國家預售了3060萬張門票。 在這樣的票房下,韓國發行公司NEW與CGV攜手,在韓國上映電影時也引進了名為“接力門票免費上映會”的項目。這是通過發放優惠券預購門票的形式。正式上映前舉行首場上映會的7日,首爾龍山區CGV龍山IPARK購物中心和首爾城東區CGV往十裏兩地的座席銷售率都超過了90%,14日在首爾九老區CineQ新道林舉行的上映會門票也幾乎售罄。 之前7日上映的電影《Dog Days》也和CGV壹起舉行了“流浪犬捐贈上映會”。將通過上映會獲得的收益中的壹部分捐贈給動物自由連帶的遺棄動物中心。CGV龍山IPARK購物中心4館墻壁上正在舉行流浪犬(遺棄犬)照片展和可以看到各種流浪犬的故事的“#人狗共生”展示會。 接電影和捐贈的嘗試是努力讓更多的觀眾回到劇場的壹個環節。據電影振興委員會透露,去年訪問影院的全體觀眾人數為1.2514億人次,僅占大流行之前平均年觀眾數(2.2098億人次)的56.6%。發行公司NEW方面表示,“像‘Pay It Forward’這樣的新系統向有觀影意願的所有觀眾廣泛開放。期待以這樣的嘗試為契機,創造更多的觀眾觀看電影的良性循環環境。”

