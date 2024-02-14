如果每個孩子每月入賬100萬韓元的話. February. 14, 2024 08:01. . 上周，記者存折上收到了12萬日元（約108萬韓元）的現金。這是廣域地方自治團體東京都送來的名為“018支持者”的育兒支援金。如果在東京居住並撫養0-18歲的孩子，從今年開始每個孩子每月可獲得5000日元。我撫養兩個孩子，每月1萬日元，1年的12萬日元壹下子就投進了存折。 東京支援金沒有收入、財產標準。在東京居住的1400萬人中，有200萬人接受了這筆錢。也不排除外國人。反而擔心有外國人不會讀日語，所以在網上上傳了韓語、英語、中文的說明。 東京的邏輯非常單純。那就是，在東京生活的兒童教育費比地方人均每月多出8000日元左右，因此東京都將支援部分資金。去年收到支援金的通知時，申請時也半信半疑。每月不到5萬韓元的資金會有多大幫助呢，這會不會是東京都知事選舉（7月4日）前夕的民粹主義政策呢？但是2個孩子1年的支援金在年初壹下子用大筆錢存入存折後，想法發生了變化。想到“托孩子的福，有了超過100萬韓元的錢”，調皮鬼的孩子們看起來也不壹樣了。 因為孩子得到的錢，這還不是全部。日本政府發放的4個月兒童津貼將於本月底通過地方自治團體發放。未滿3歲的兒童每月可獲得15000日元、3歲-初中生4個月壹次收到每月1萬日元的兒童津貼。也就是說，如果有兩個未滿3歲的孩子，在不到壹個月的時間裏，又可以得到近100萬韓元的錢款。今年4月以後，日本政府的支援金也將像東京壹樣廢除收入限制，並發放給高中生。從老三起，每個月從1萬日元上漲到3萬日元，上漲3倍。部分基礎團體還給得更多。東京市中心的港區自行編制更正預算，向0歲-高中生發放價值5萬日元的商品券。 這種程度的話，說是“埋了就加倍”也不為過。雖然國家債務是世界第壹，但至少對低生育支出，媒體、市民團體等提出的憂慮並不大。對於今後5年內將防衛費增加2倍的防衛費擴充問題，不僅是在野黨，執政黨內部也出現了慎重的聲音，但在育兒支援金的發放上，很難找到特別的異議。 雖然日本非常慎重，甚至說“敲石橋後不會過”，但在低出生率政策上，日本比韓國更快、更積極。在韓國，低生育政策在保健福利部、女性家庭部、低生育高齡社會委員會、企劃財政部中哪個是主管部門都不明確，但日本去年新設了分散在各部門的兒童政策總管機構“兒童家庭廳”。在岸田文雄首相親自主持的“兒童未來戰略會議”上，每次召開會議時，無論是發放現金還是擴大育兒休假，都會拿出點什麽。最近為了籌集低生育資金，政府還宣布了每月追加征收500日元（約4500韓元）醫療保險費的方針，雖然引發了爭議，但是比連如何籌措資金的討論都沒有的韓國領先了幾步。 韓國雖然面臨合計生育率0.73名的消失危機，但在制定低生育政策方面卻沒有危機感。如果要尋找投入最少、提高出生率的方法、通過精巧的政策設計解決低生育率的精巧手段，當初就錯了門牌號。現在，哪怕是壹點點，也應該先研究壹下外國政策後再適用。如果每月給1個孩子100萬韓元的政策被認為是過分的預算浪費，那麽難以找到逆轉年新生兒數低於20萬名低出生率的動力。有速度感的大膽戰略不就是韓國的專利嗎？

한국어