克林斯曼入境僅兩天就“急匆匆”前往美國休息. February. 13, 2024 08:57. by 金正勛記者 hun@donga.com. 韓國男子國家足球代表隊主教練尤爾根•克林斯曼（照片）10日啟程前往美國。這距離球隊結束在4強賽中被淘汰的亞洲杯賽程，從卡塔爾歸國僅隔兩天。 據大韓足球協會透露，克林斯曼主教練10日下午乘飛機飛往美國加利福尼亞州洛杉磯。回來的日子沒定下來就走了。德國出身的克林斯曼主教練在擔任美國男子國家代表隊主帥的2012年獲得了美國國籍，具有雙重國籍。克林斯曼結束亞洲杯征程後於8日抵達仁川國際機場入境口後表示：“下周左右將前往美國休息調整壹段時間。休息後將前往歐洲考察在歐洲聯賽效力的球員”，但出國日程稍微提前了。 去年2月被選為代表隊主教練的克林斯曼此前離開韓國的時間很多，引發了所謂的“居家辦公”爭議。去年9月，他率領國家隊在英國連續踢了2場A級比賽，回國5天後就去了美國。當時足球協會就克林斯曼主教練的美國之行解釋說，“這是為了在10月（在韓國舉行的）A級比賽日程之前，收拾好家裏的行李，處理個人業務。” 足球協會決定在春節長假後召開戰鬥力強化委員會，討論包括亞洲杯競技能力在內的有關代表隊運營的全盤內容。足球協會相關人士表示：“戰鬥力強化委員大部分都是現任主帥，因此因為冬季訓練等所屬球隊的日程，正在調整會議召開時間”，“委員會召開時間確定之後，可能會和克林斯曼主教練談回國日程。”

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