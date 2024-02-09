尹錫悅發布“農歷新年”問候視頻，金建希沒有登場. February. 09, 2024 07:39. by 李相憲記者 dapaper@donga.com. 尹錫悅總統和總統室合唱團“溫暖的手”團員們8日用歌曲傳達了農歷新年之際對國民的問候，並表示：“我和總統室職員都將溫暖地留意每壹位國民的生活。”可能是意識到了收受名牌迪奧包的爭議，總統夫人金建希沒有出現在視頻中。 尹錫悅在當天公布的視頻中，與合唱團壹起演唱了歌手卞真燮的歌曲《需要我們的愛》，強調了國政運營藍圖——“溫暖的政府”。尹錫悅問候道：“這是需要愛的新年。祝大家身體健康，新年多福！” 視頻4日在龍山總統室壹樓正玄館（音）拍攝了2個小時。總統室職員的子女和幕僚也壹同出席。秘書室長李官燮、政策室長成泰允、安保室長張浩鎮、政務首席韓五燮等參加了此次活動。 視頻開頭部分還出現了尹錫悅和李官燮的演技。李官燮說：“新年長假期間的日程很多。”尹錫悅說：“新年長假都沒能好好休息的國民也很多，不管怎樣，室長妳應該回故鄉。”視頻中還有孩子們玩球時玩丟時尹錫悅抓住球遞過去的場面。總統室職員們壹個個進入大廳，尹錫悅與職員們握手，並加入合唱行列。 金建希和尹錫悅壹起，繼去年之後，今年也參加了“愛故鄉捐贈節”。尹錫悅夫婦向除首爾以外的16個市、道各捐贈30萬韓元，共捐贈了480萬韓元。

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