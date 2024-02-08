去年冒充公共機關的詐騙案達35萬起，1年內增加20倍. February. 08, 2024 07:44. by 衛恩智記者、林尚雅ND wizi@donga.com. 據調查，去年冒充公共機關的短信詐騙事件比2022年暴增了近20倍。金融當局認為，農歷新年長假前後類似犯罪將猖獗，囑咐大家註意。 金融監督院和韓國互聯網振興院7日透露，去年振興院捕捉到的詐騙短信共有50.33萬條。其中“冒充公共機關”類型為35.001萬件，占全體的69.5%。這是2022年17726件的19.7倍。冒充公共機關的短信詐騙，采取的是假稱違反交通法規、健康保險免費檢查等誘導點擊虛假網址的手法。 僅到2022年為止，壹半以上的短信詐騙還屬於“冒充快遞公司”類型。“春節禮品套裝因地址錯誤而延遲配送”等信息就是代表性例子。該類型的短信詐騙比重在2021年為87%，2022年為52%，但去年驟減至18%。 互聯網振興院相關人士分析說：“隨著持續勸告國民註意冒充快遞的短信，國民感到危險性很大，於是出現了新型手法。新冠疫情結束後，（詐騙短信）似乎經常使用健康檢查、婚禮等主題。”最近，利用假手機訃告等的“冒充熟人型”短信詐騙也在迅速增加，2021年只有25件，2022年只有4件，到2023年增至59565件。 金融監督院認為農歷新年長假期間這種犯罪企圖將會增加，並囑咐：不要點擊短信中的鏈接或撥打電話號碼；如果通過短信或聊天工具要求提供個人信息，不要回應。

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