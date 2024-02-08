歷時8年制作的火柴埃菲爾鐵塔未能進入吉尼斯世界紀錄. February. 08, 2024 07:41. by 李清雅記者 clearlee@donga.com. “這不是市面上賣的火柴，而是定制的火柴，所以不能載入吉尼斯世界紀錄。” 據《費加羅報》等媒體當地時間6日報道，法國模型制作家裏夏爾·弗洛（音，47歲）投入70.69萬根火柴完成了高7.19米的埃菲爾鐵塔模型，但最近被英國吉尼斯世界紀錄所拒絕。 吉尼斯世界紀錄方面認為，弗洛為了縮短制作時間，只從法國壹家火柴制造企業那裏購買了沒有硫磺頭的火柴身。過去的記錄是用市售火柴完成的，只有弗洛沒有使用市售火柴，因此認為公正性存在問題。 弗洛為了制作火柴埃菲爾鐵塔，在最近8年裏投入了約4200個小時。僅使用的火柴重量就達到了15公斤。上個月在他居住的西南部夏涼特馬裏蒂姆（音）首次公開，到目前為止約有4000人觀看了作品。 在弗洛之前，建造最高火柴埃菲爾鐵塔的人是黎巴嫩人圖皮克·達赫爾。達赫爾2009年在黎巴嫩首都貝魯特公開了高6.53米的火柴埃菲爾鐵塔。特別是，下半身癱瘓的達赫爾是坐著輪椅完成的這部作品，因此受到了更大的關註。 當時達赫爾使用了約600萬根火柴。費用為1.1萬美元（約1485萬韓元），制作時間為2316小時。 弗洛就遭吉尼斯世界紀錄拒絕壹事表示：“無法理解。真是令人失望。”他表示，吉尼斯世界紀錄大全不僅不承認自己的作品，也不承認制作者的創作意圖。當初雖然也考慮過提出異議的方案，但因為吉尼斯世界紀錄方面沒有義務對此作出回應，預計結果不會發生變化。 弗洛表示，將通過制作新作品擺脫挫折感。他對當地媒體《巴黎人報》表示，“我不喜歡被關在失敗中”，暗示了壹定要通過其他作品創下吉尼斯紀錄的意誌。《巴黎人報》報道說，雖然他沒有透露準確的計劃，但有可能通過3D打印制作新作品。

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