查爾斯三世就任17個月後“與癌癥作鬥爭”. February. 07, 2024 07:39. by 趙은아 achim@donga.com. 英國國王查爾斯三世（76歲）公開了被診斷出癌癥後開始接受治療的事實。送走長子因腦癌去世的美國總統拜登表示，“治療癌癥需要絕對的勇氣”，並祝願其早日康復。法國總統馬克龍、加拿大總理特魯多等各國首腦也加入了加油行列。 英國王室白金漢宮當地時間5日通過聲明表示：“國王最近在接受良性前列腺肥大癥手術的過程中，被指出對（癌癥）的擔憂，接受了後續診斷測試，並確認了癌癥。” 聲明還說：“今天開始定期治療，國王將像平時壹樣執行國政業務和文件工作。”聲明還說，查爾斯三世對癌癥診斷也保持著積極的態度，並期待盡快重返公職。不過，他在短期內似乎難以參加大規模的公開活動。 白金漢宮沒有公開查爾斯三世所患的癌癥種類、階段等具體內容，只表示：“為了幫助全世界患有癌癥的人理解這些信息，我們決定共享結果。”《每日郵報》報道說，查爾斯三世的癌癥在初期被發現，預後良好。據美國演藝媒體《人物》等媒體報道，查爾斯三世的次子哈裏王子2020年離開王室，壹度與父親疏遠，近日也將從目前居住的美國來到英國與父親見面。 據美國有線電視新聞網（CNN）報道，如果查爾斯三世完全不能履行憲法規定的義務，不能正常履行國家職責，根據1937年制定的《攝政法》，王位繼承第壹順位的長子威廉王子將代替查爾斯三世的工作。 查爾斯三世在2022年9月母親伊麗莎白二世女王去世後成為君主。2023年5月，作為世界年齡最大的君主舉行了加冕儀式。這距離1958年被冊封為王世子已經過去了65年。查爾斯1981年與第壹任妻子戴安娜結婚，但和過去的戀人卡米拉壹直有婚外情。1996年兩人離婚，戴安娜第二年在法國巴黎因交通事故死亡。查爾斯和卡米拉雖然在2005年再婚，但由於戴安娜王妃深受大眾喜愛，大眾對兩人的視線並不友善。

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