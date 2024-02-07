特朗普時期國家安全事務助理奧布賴恩：“韓國安保無需過分依賴美軍”. February. 07, 2024 07:39. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. “韓國為韓美同盟能做的事情更多。沒有必要過分依賴美軍，美國的飛機和艦艇可能分散使用，來進壹步遏制中國。” 美國前總統特朗普的親信、被認為是“特朗普2.0”時代國務卿有力候選人的前白宮國家安全事務助理奧布萊恩當地時間5日在接受《東亞日報》和A頻道采訪時表示：“包括韓國在內的印度太平洋地區所有盟國的課題都是應對攻擊性的中國。”他反駁了如果特朗普再次執政、將把增加防衛費和撤走駐韓美軍聯系起來向韓國施壓的推測，同時暗示，為了牽制中國，駐韓美軍的構成和作用可能會有所調整。 奧布賴恩就韓半島核不均衡導致韓國主張自行核武裝壹事表示：“看到伊朗也像朝鮮壹樣不受制裁地開發核武器，我也對這種主張產生共鳴。”但他同時表示：“最終要實現朝鮮無核化，必須阻止（朝鮮國務委員長）金正恩和（伊朗最高領導人）哈梅內伊等惡勢力接近核武器。” 對於如果特朗普再次執政、可能會以凍結朝鮮核武器為代價放寬制裁，並允許朝鮮成為擁核國家這壹觀測，奧布賴恩也予以了斷然駁斥。他說：“如果特朗普與朝鮮進行談判，其原因是朝鮮的核和彈道導彈。請記住，特朗普離開了河內朝美首腦會談現場。”分析認為，這是在強調以朝鮮無核化為目標的同時，對韓國自身的核武裝也表現出了否定態度。 奧布萊恩表示：“韓美日是世界上最強大的中國對手。在特朗普體制下，三國首腦會談將繼續。”他還強調：“在排除韓國的情況下在印度太平洋構建強有力的同盟體制，是不像話的。韓國有可能加入‘四方機制（美國、日本、澳大利亞、印度四方安保磋商機制），並受邀加入奧庫斯（美國、英國、澳大利亞三方安保磋商機制）。”

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