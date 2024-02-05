“傻裏傻氣的殺人犯”的超能力. February. 05, 2024 07:41. by 崔智善 aurinko@donga.com. 在便利店打工，過著平凡生活的大學生有壹天被牽連到壹起殺人事件中。每天晚上，死人都會出現在他的夢裏，黑眼圈都掉到臉頰上，害怕殺人被發現，躺在地上等待被抓走。但是情況卻變得很異常。原來自己殺死的男子是兇殘殺人事件的真兇。講述偶然發現自己擁有鑒別惡人能力的主人公李湯（崔宇植飾）和追捕他的刑警張難堪（孫錫求飾）之間發生的故事的奈飛電視劇《殺人者ㅇ難堪》將於9日公開。這是奈飛針對此次春節連休假期推出同名網絡漫畫改編的作品，共8集。 《殺人者ㅇ難堪》以平凡的大學生李湯開始。他的壹天沒有什麽特別的。在便利店打工，每天面對無賴的客人，便利店社長經常拜托善良的他做兼職代打。但是他的日常生活卻在壹夜之間變得支離破碎。面對肆意施暴的醉漢，他最終殺了醉漢。但是第二天的情況卻得到了巧妙地解決。在李湯殺死的男子屍體很近的地方發現了另壹具屍體，警方得出結論，兩人是在爭吵中死亡的。更令人啼笑皆非的是，對李湯殺死的男人的DNA進行分析後發現，他是未結連環殺人事件的犯人。得知自己擁有鑒別“該死之人”的能力後，李湯積極尋找惡人，而另壹方面，刑警張難堪（孫錫求飾）在追查李湯的真實身份。 因在電影《寄生蟲》（2019年）中飾演長子基宇而被世界所熟知的演員崔宇植將飾演李湯。皮膚白皙、身材苗條、眼角下垂的他，乍壹看和殺人犯似乎並不搭。但是，因負罪感而逐漸消瘦的樣子，以及在荒唐的情況下無法清醒的“傻裏傻氣的殺人犯”的樣子，不免讓人產生微妙的同情心。在得知自己的能力後，他的眼神中閃現出通過無情的反派角色“貴公子”給人留下深刻印象的電影《魔女》（2018年）中的樣子。 該劇由執導電視劇《他人即地獄》（2019年）和電影《消失的夜晚》（2018年）的李昌熙導演執導。李導演解釋選角理由說：“如果是崔宇植的話，即使殺人也要聽他的話，具有溫暖的人情味。”部分人指出，這是不是在美化殺人和私人懲戒。對此，李導演說：“如果是美化，殺人犯們會幸福地結束，但我總是會向殺人犯發出關於正義的拷問： ‘這種方法是否正確？’”

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