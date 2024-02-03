“能夠和韓國觀眾產生深厚的連帶和共鳴，感到非常榮幸”. February. 03, 2024 07:28. by 崔智善 aurinko@donga.com. “最終，我們所有人都希望看到的是我們真實的壹面，得到理解和喜愛。我也（通過演技）更加接受了自己，正在學習如何成為對自己更加親切的人。” 憑借奈飛電視劇《怒嗆人生（BEEF）》獲得美國廣播界最高權威獎黃金時段艾美獎最佳男主角獎的演員史蒂文•延（41歲）回顧作品和自己的演技人生時說出了上述壹番話。 李成真導演（43歲）和史蒂文•延等韓裔制作團隊大舉參與的《怒嗆人生》在上個月15日（當地時間）舉行的第75屆黃金時段艾美獎頒獎典禮上，捧起了限定劇/迷妳劇/電視電影類最佳作品獎、最佳編劇獎、最佳男主角獎等共8座獎杯。有評價稱，影片敏銳地捕捉到了現代人的孤獨、憤怒和不安。作品中處處融入了韓人教會、韓國飲食和文化，《怒嗆人生》的成功意義更加特別。 2日，在獲得艾美獎後首次與韓國媒體通過視頻見面時，史蒂文•延平靜地表示：“感謝能成為《怒嗆人生》故事的壹部分。”對於劇中飾演的丹尼，他解釋說：“丹尼是集中了我們所有人擁有的多種面貌的羞恥心的人物。”他坦言，“丹尼是壹個無力、失去控制的人物，我也對這種感情深有同感”，“因為是需要融入角色，放下壹切的角色，所以心生畏懼。” 在《怒嗆人生》中，丹尼是第二代韓裔移民出身的失意承包商。生活總是很拮據，背負著照顧父母和弟弟的心裏包袱。史蒂文•延以有說服力的演技精準呈現了丹尼的憤怒、絕望和孤獨，不僅獲得了艾美獎，還獲得了金球獎最佳男主角獎。他還入圍了預定於24日舉行的美國演員工會獎頒獎典禮的最佳男主角提名名單。史蒂文•延表示：“（丹尼經歷的）移民者的現實是我親身經歷的，所以非常清楚”，“制作團隊為了真實地表現自己親身經歷的事情而傾註了很多努力。通過這部作品，特別是能夠和韓國觀眾們產生深厚的連帶和共鳴，感到非常榮幸。” 對於外界對他取得僅次於在2022年戛納電影節上憑借《掮客》作為韓國演員首次獲得最佳男主角獎的演員宋康昊的成就的稱贊，史蒂文•延笑著表示：“宋康昊前輩對我和李成真導演來說就像英雄壹樣。這簡直是不可思議的比較。駁回比較本身。” 執導《怒嗆人生》的李成真導演就作品的成功表示：“可能是因為很多人從劇中角色中發現了各自自身的樣子。”他說：“我想照亮隱藏在我們心中的黑暗部分。我想制作壹部只有在他人身上發現自己內心的黑暗時，才能相互理解的作品。”

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