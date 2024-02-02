去年首爾公寓交易量的25%由外地人買單. February. 02, 2024 07:33. by 李祝福記者 bless@donga.com. 據調查，去年在首爾銷售的4套公寓中，有1套是外地人購買的。據分析，預測今後首爾公寓價格會因供應不足而上漲，進行“遠征投資”的人很多. 1日，房地產平臺經世濟民Lab對韓國房地產院公寓交易現狀資料進行分析的結果顯示，去年首爾公寓交易量為3.6439萬件。其中，除首爾以外，其他地區居民的買賣比重為8955件，占全體的24.6%。這是自2006年開始進行相關統計以來的最高值。 在首爾，外地人購買比重最高的地方是江北區。在849件公寓交易中，外地人購買交易量為306件（36.0%）。其後依次為△冠嶽區（35.2%）△麻浦區（30.6%）△江東區（29.3%）△松坡區（29.2%）等。 相反，去年首爾居民向地方投資的事例有所減少。首爾居民在其他地區的公寓交易量為2.1553萬件，僅占全國總交易量的5.2%。這是自2014年（5.1%）以來的最低水平。經世濟民Lab調查研究員黃韓松說明道：“由於首爾公寓供應不足的認識和房價下降即將結束的認識，投資傾向較強的外地人開始收購首爾公寓。”

한국어