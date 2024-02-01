國王的審判. February. 01, 2024 08:03. . 壹個男的赤身裸體地躺在死刑臺上。在觀眾的註視下，死刑執行者們熟練地剝去他的皮膚。四肢被捆綁的男子的臉因痛苦而扭曲。他到底是誰，犯了什麽罪才會受到如此可怕的刑罰呢？ 《錫桑內斯的剝皮（1498年•照片）》是15世紀在比利時布魯日活動的荷蘭畫家傑拉德•大衛的代表作。他以色彩鮮明、描寫生動、反映顧客需求的畫作而聞名，從40歲左右開始成為布魯日的代表畫家。這幅畫是他受布魯日市議員委托創作的，是為了掛在布魯日市政廳而制作的。畫面中描繪了古代波斯國王岡比西斯二世的審判場面。躺在死刑臺上的男子是腐敗的王室法官錫桑內斯。他收受賄賂，慣於作假判決。得知這壹情況後，國王立即逮捕了他，並處以活生生的剝皮刑罰。然後把他的皮膚套在法官的椅子上。國王任命錫桑內斯之子奧塔內斯為繼任法官，並警告說：“要時刻銘記腐敗法官的結局，保持公正。”位於右邊背景位置，坐在布滿皮膚的椅子上的人就是奧塔內斯。 大衛在講述古代故事時，將背景建築和人物的衣服畫成了當時布魯日流行的風格。掉在地上的錫桑內斯的紅衣服也是比利時法官的正式禮服。右側的死刑執行人當中還有少年。凝視畫面外觀眾的少年好像在說現場的證人也有未來壹代。這樣，畫家將古代的故事與自己生活的時代聯系起來並表現出來。 雖然場面很恐怖，但這幅畫的目的很明確。這是為了讓後代也知道法官的非法行為是破壞社會基礎的重大犯罪。這仿佛是15世紀的畫作。無論是私人關系還是金錢，如今拋棄職業道德的權力者和法官們究竟會受到怎樣的處罰呢？

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