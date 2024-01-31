在道具共享平臺上結合酒和讀書的演唱會，公演界MZ世代們活潑可愛的企劃“引人註目”. January. 31, 2024 07:36. by 李智允記者 leemail@donga.com. 公演界MZ世代職員們以活潑可愛的企劃吸引了年輕觀眾和制作組的視線。 世宗文化會館本月在公演界首次推出了生活方式聯結型訂閱服務。不僅可以以最高40%的折扣購買今年舉行的28種演出，在線視頻服務（OTT）和電子書平臺也各可使用1個月的服務，準備的800個賬戶全部售罄。這是去年年初新設的DX組的創意，每10名組員中有9名是MZ壹代。世宗文化會館DX組長金汝恒（38歲•人名音譯，下同）表示：“除了演出之外，還針對享受內容較多的年輕觀眾提出了生活方式”，“考慮到最近通過周邊鞏固粉絲心的喜好，還提供了與著名貼紙企業壹起制作的‘嘻哈’貼紙。” MZ壹代主導的特色演出也獲得了很好的反響。上月6日至17日，在首爾江西區LG藝術中心首爾舉行了結合參觀展示、酒吧、讀書、演唱會等的“Club ARC with Antenna”演出。在這場演出中，在創作歌手們的演唱會開始前，向觀眾們每人提供了壹杯與當天演出相配的酒。與此同時，觀眾們可以自由行走在演出場外的後臺和化妝室，觀看展示的唱片和照片。LG藝術中心項目經理金柱演（39歲）表示：“考慮了讓取向明確的年輕觀眾為之瘋狂的因素。”通常，LG藝術中心企劃演出的觀眾年齡層為30~40多歲的人占60%以上，而“Club ARC with Antenna”演出中30歲以下的觀眾占60%。由1985年至1998年出生的LG藝術中心企劃組策劃了演出。 針對年輕制作團隊的演出服務也已問世。首爾文化財團上個月在MZ壹代職員的主導下推出了演出物品共享平臺“Re:Stage Seoul”。該服務可以以物品價格5%的費用借用不同時代、不同作品的服裝和各種道具。可以在網上瀏覽物品，預約、結算。由1986年至1999年出生的5名職員等組成的舞臺器材共享中心組負責共享平臺的企劃和運營。舞臺器材共享中心經理林智恩（43歲）表示：“反映了年輕制作團隊和觀眾們想要防止演出後因廢棄道具而造成的環境汙染的意見。”

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