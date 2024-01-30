韓文之美，53米長的媒體墻即將展開. January. 30, 2024 07:35. by 全慧珍記者 sunrise@donga.com. 從下月1日開始，在首爾鐘路區光化門廣場世宗大王銅像前展開的53米長的媒體墻上，可以欣賞到以韓文為主題的特色媒體藝術作品。 首爾市29日表示，將從2月1日至3月31日在光化門廣場獬豸廣場媒體墻舉行利用人工智能（AI）的企劃展”Ai to世宗”。在此次展示會上，可以看到在國內外活動的3名字體設計作家以韓文為主題創作的3部媒體藝術作品。展覽時間為每天上午8點至晚上10點，免費參觀。 此次公開的作品在韓文的規律特性上添加了誘發想象力的AI技術。閔本作家的作品《呼吸》講述了“兒童AI”接受訓民正音和韓語教育的假想情況。結合韓文的輔音和元音，生成音節和單詞、詩和散文等，展現韓文的美麗。 林善雅作家的作品《慶祝四物》是關註“慶祝”行為的作品，利用AI重構了從人類記錄社交網絡服務（SNS）收集的文本和圖畫文字。文海媛作家的《宇宙的物體》是將展示空間假設為宇宙空間的作品。作品中的韓文字體排印是通過三維（3D）模型體現宇宙變化的顏色、行星的質感等。 此次展覽是去年9月開始的《Hi Ai》企劃展的最後壹集。首爾市相關人士解釋說：“這是裝飾4次媒體藝術展示結尾的活動”，“展示期間將同時展出從去年11月開始展示的白南準致敬展‘Ai to Art’和市民參與型內容等。”還將以參觀展覽的市民為對象進行問卷調查活動。展示期間，通過“光化門廣場”主頁或“媒體藝術首爾”Instagram賬號上登載的鏈接參與問卷調查，就可以通過抽簽獲得相關禮物。 首爾市設計政策官崔仁圭（人名音譯，上同）表示：“通過獬豸廣場媒體墻的展示，任何走在光化門廣場的市民都可以親切地接觸媒體藝術。”

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