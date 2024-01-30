“考慮向中國商品征收60%的關稅”……韓國是否對“特朗普發動的貿易戰”做好了準備？. January. 30, 2024 07:34. . 據美國媒體報道，如果前總統特朗普在今年11月大選中獲勝並重新執政，將把中國歸類為敵對國家，對中國產品征收60%關稅。與對美國進口的外國產品追加征收10%關稅的現有方針相比，這是對中國更具攻擊性的關稅政策。如果特朗普當選後這種政策成為現實，中國將采取報復措施，美中之間的貿易戰爭很可能演變成全面戰爭。 據《華盛頓郵報》報道，2018年和2019年特朗普任期內曾對數千種中國產品征收超過25%的高關稅，特朗普陣營正在準備再翻壹番。據悉，為了避開世界貿易組織保障成員國之間同等貿易條件的原則，美國正在討論取消給予中國的“最惠國待遇”的方案。由於從特朗普政府時期開始的中美貿易矛盾，去年1月-11月美國進口中中國產品的比重為13.9%，已經跌至2004年以來的最低值。 問題是“特朗普發動的貿易戰爭”可能會對韓國產生致命的影響。去年，中國進口韓國產牛肉所占比重為6.3%，創30年來最低值，但中國依然是占韓國出口20%左右的主要貿易夥伴。如果中國商品的對美出口之路受阻，用於生產該產品的韓國產半導體、機械、石油化學產品等將受到打擊。這意味著要盡快尋找中東、東南亞、南美等地的替代銷路。 此外，特朗普對中國實施制裁的第壹個理由，是中國在與美國的貿易中出現了太多的順差。韓國在對美貿易中，僅去年壹年就創下了445億美元的順差。這有可能重演上屆政府因特朗普政府要求重新談判韓美自由貿易協定內容不利於本國而做出相當大的讓步時類似的事情。特朗普還公開宣布廢除拜登政府的《通貨膨脹削減法》，因此，根據該法在美國建設工廠的韓國企業有可能受到影響。 特朗普連任的可能性已成為今年全球經濟的最大風險。據悉，日本等發達國家已動員接近特朗普陣營的人士，著手改變對本國不利的政策方向。如果韓國政府和政界只集中於議會選舉等國內懸案，錯過國際貿易秩序重組的大趨勢，那麽以後將面臨難以收拾的巨大損失。

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