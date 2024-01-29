中國副外長會見朝鮮外相崔善姬，“就共同核心利益進行合作”. January. 29, 2024 07:50. by 高道藝記者 yea@donga.com. 朝鮮中央通訊社27日表示，中國外交部副部長孫衛東26日在平壤會見朝鮮外務相崔善姬，討論了就共同核心利益加強合作的方案。最近，在朝鮮與俄羅斯關系日益密切的情況下，中國也表現出了要管理對朝關系的動向。但是，朝鮮媒體沒有提及就在迎來朝中建交75周年之際兩國首腦互訪進行協調等內容。分析認為，與加強軍事合作的俄羅斯不同，中國的意圖是與朝鮮打開對話渠道，先進行管理。 孫衛東在會見崔善姬的當天，與朝鮮外務省副相樸明浩舉行副部長級會談，討論了交流方案。中國外交部也表示：“在中朝友好年到來之際，雙方就主要活動日程達成了協議。雙方決定深化傳統友好和務實合作，推動中朝關系不斷向前發展。”但是，目前尚不清楚，孫衛東在25日開始的三天兩夜訪朝期間，是否會見了朝鮮國務委員長金正恩。朝鮮官方媒體28日報道說，孫衛東率領的中國代表團踏上回國之路的27日，以體育相金壹國為團長的體育省代表團啟程前往中國。 朝鮮今年向俄羅斯派遣了部長級的崔善姬。據悉，崔善姬與俄羅斯總統普京舉行會談，並協調了普京的訪朝日程。相反，朝鮮去年12月派遣副外副長級人物樸明浩前往北京，此次孫衛東也訪問了平壤。朝中之間的部長級會談今年尚未舉行。梨花女子大學教授樸元坤表示：“中國對朝俄在軍事上過於密切感到不舒服，因此，朝中之間目前只進行了低水平的合作。”但也有觀察人士說，以此次副部長級會談為契機，朝中之間也將進行更高級別的人員交流。

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