中國副外長訪朝……繼俄羅斯之後，朝鮮與中國也緊密接觸. January. 27, 2024 07:55. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 朝鮮中央通訊社26日報道稱，中國外交部副部長孫衛東訪問了朝鮮。朝鮮與俄羅斯以去年9月的首腦會談為起點，在包括軍事領域在內的所有領域都迅速密切接觸，與此相比多少有些距離的朝中之間進行高層交流，因此備受關註。 朝中社當天表示：“以孫衛東同誌為團長的中華人民共和國外交部代表團經新義州於25日抵達平壤。”朝中社說，朝鮮外務省相關人士和中國駐朝鮮公使在邊境大橋上迎接了包括孫衛東在內的中國代表團。孫衛東訪朝是對去年12月朝鮮外務省副相朴明浩訪華的回訪。當時朴明浩訪華是自2019年8月以後時隔4年零4個月舉行的朝中高級別會談。 在朝中副外長級會談上，預計雙方將就朝鮮改變對韓路線問題、把南北關系定性為敵對關系而不是同族關系進行討論。有人提出，朴明浩有可能向孫衛東共享改變對韓路線等去年底召開的勞動黨中央委員會全體會議的政策決定事項，並聽取中國的意見。 朴明浩去年訪華時，朝中社曾報道稱，“雙方就在朝中建交75周年的2024年加強和發展雙邊關系和共同關心的問題交換了意見”。有分析認為，隨著最近朝俄間蜜月越來越深，中國為了管理朝鮮，決定讓孫衛東訪朝。 朴明浩去年訪問北京時與中國外長王毅也進行了會談。因此有人提出，孫衛東訪朝期間有可能拜訪國務委員長金正恩等朝鮮最高層人士。

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