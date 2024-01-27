炊事軍官出身的白種元將改善部隊夥食. January. 27, 2024 07:55. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 26日，國防部和白鐘元代表運營的“The Born Korea”簽訂了改善軍營食堂的業務協議。根據此次協議，The Born Korea計劃在2月份以國防部選定的示範部隊為對象進行軍營食堂咨詢。其中包括改善餐廳運營方式、開發適合軍隊供餐的烹飪器具、傳授烹飪方法等。通過這壹措施，將構建軍營食堂改善標準模式，並觀察成果，討論擴大事業。 白代表當天在首爾龍山區國防部大樓舉行的簽約儀式上表示：“軍營食堂也是我兒子10年後要去吃飯的地方，所以想以父母的心態為軍隊供餐做出劃時代的變化貢獻力量”，“希望新壹代將士們即使到了軍隊，也能像在家裏壹樣吃飯。”軍方相關人士表示：“白代表對軍隊有特別的感情，The Born Korea通過簡單易行的烹飪方法開發出了新菜單”，“這將對改善經歷烹飪兵熟練度低下等問題的軍隊供餐有很大的幫助。” 白代表1989年作為陸軍學士士官第14期入伍，在第7炮兵旅擔任幹部食堂管理軍官。白代表還表達了對退伍烹飪兵的就業支援意向。他說：“為了軍隊供餐的發展，有必要成為烹飪兵偏愛的好職務”，“向烹飪兵提供退伍後優先到The Born Korea工作的機會，展開合作讓他們的軍隊經歷有意義。”

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