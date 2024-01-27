從今天起擴大適用重大災害法……看不到私營業者的痛苦嗎？. January. 27, 2024 07:54. . 從今天開始，對勞動者人數為5人至49人的83.7萬多家個體戶、中小企業全面適用重大災害處罰法。因為，推遲兩年適用時期的法律修訂案的國會處理實際上已經告吹。小型企業在沒有做好充分準備的情況下就迎來了，如果發生重大災害企業主將受到1年以上的刑事處罰等風險。如果朝野政黨戲劇性地達成協議，可以在2月1日的全體會議上處理，但可能性不大。 政府和國民力量黨、經營界以超過90%的小型企業、個體戶準備不足為由，壹直在勸說在野黨推遲適用法律。共同民主黨作為推遲的前提條件要求的政府正式道歉、制定具體災害預防計劃、承諾兩年後實行等大部分都得到了滿足。但共同民主黨要求追加設立產業安全保健廳，協商破裂。有分析稱，共同民主黨在最後階段提出新的條件是為了在即將舉行議會選舉的情況下，不能無視勞動界的強行實施要求，從而積累名分。 小型企業已是火燒眉毛。連成為重大災害法適用對象的事實都不知道的社區餐廳、面包店、咖啡專賣店老板們陷入了混亂。被新納入適用對象的工程費不到50億韓元的建設現場們表示沒有余力擔任安全管理負責人，處於自暴自棄的狀態。雖然雇傭勞動部以個體戶等為對象提供咨詢服務，但這只是對象中的壹部分，接受私營咨詢需要1000萬韓元以上。 更大的問題是，相關企業解雇職員或減少招聘的可能性很高。在職員人數超過5名的企業主中，有不少人表示要將職員人數降低到4名以下，以避免司法風險。有分析稱，健康比青年差、事故回避能力低的高齡層勞動者將首先成為少雇對象。如果企業主因死亡事故等受到刑事處罰而停業，更不用說勞動者要失去工作了。僅受影響範圍內的勞動者就有800萬人。 自2021年制定以來，重大災害法就因處罰規定過多、法律條款模糊而引發爭議。在此後的3年裏，政府確實懶於重新整頓法律、制定對策。即便如此，政界仍然對立即威脅個體戶的生計、實施消除勞動者工作崗位的法律置之不理，無論做出怎樣的辯解，都無法逃避責任。

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