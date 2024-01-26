下屆總統競選人擔任人口副總理. January. 26, 2024 07:46. . 尹錫悅總統在1日的新年賀詞中就低出生率問題表示：“所剩時間不多了，因此需要與以往不同的層面接近。” 看到這個，我想起了前總統文在寅7年前就任後召開國家財政戰略會議時，對低出生率問題表示，“現在應該盡壹切努力”。文在寅政府雖然提出了合計生育率為1.4人的目標，但其任期內出生率從2017年的1.05人下降到2022年的0.78人。 雖然很多人認為21世紀初以後出生率持續下降，但這與事實不符。新生兒數雖然持續減少，2002年的合計出生率為1.178名，與2016年（1.172名）持平。出生率正式下降始於房價開始暴漲的2017年。 居住不安與增長率下降及雇傭不安相吻合，加速了低生育。目前韓國的合計生育率與1990年統壹後未婚女性大量流出的東德地區（0.77名）相似。顧名思義，這是”災難性的情況”，因此沒有人否認尹總統所說的“不同層面的接近”的必要性。問題在於采取何種方式。 與低出生率對策相關的另壹個誤解是，低出生率對策的控制塔是保健福利部。但是，青年及新婚夫婦的居住保障由國土交通部、工作-家庭兩立支援由雇傭勞動部、私教育費對策由教育部、女性及青少年對策由女性家庭部負責。而且泛政府控制塔由總統直屬的低生育高齡社會委員會負責。 問題是低生育高齡社會委員會沒有預算編制權，也沒有協調各部門利害關系的政務權力。雖然委員長是尹總統，但就任後只親自主持過壹次會議。壹名政府相關人士表示：“部長級別的副委員長金英美是數壹數二的專家。另外，雖然很努力，但由於與羅卿援副委員長政治地位不同，所以聽說各部門合作並不順利。” 俗話說“所有人負責，最終是誰都不負責”。作為頭號公約，國民力量黨宣布低出生率對策，並表示“將新設由副總理擔任部長的人口部”，也是因為認為需要明確的主管部門。日本也在去年4月成立了總管低生育對策的“兒童家庭廳”。 既然要進行“不同層次的接觸”，那麽議會選舉後讓下屆大選候選人、國民力量黨緊急對策委員長韓東勛擔任人口部長兼副總理如何呢?已經表明不參加議會選舉的韓東勛如果賭上命運出面解決低出生率問題，在野黨也不會強烈反對。如果因為最近爆出的與總統室之間的矛盾而感到困難，其他大選候選人也沒有關系。只有下屆大選候選人在內閣扛起槍桿，才能得到其他部長的協助，動員政府內的資源。 如果政府全力以赴，出生率完全有可能回升。本報記者們為采訪新年企劃“出生率再次回到1.0左右”而關註的法國、瑞典、德國、匈牙利、捷克、日本等國，合計出生率都在1.0名出頭，成功實現反彈。經濟合作與發展組織成員國中，未能成功反彈、跌至1.0人以下的國家只有韓國。現在只剩下70多天的議會選舉結束後，解決低生育問題的真正最後壹次機會即將到來。國民正在關註尹總統會采取什麽樣的“不同層面的接近"。

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