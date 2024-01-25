韓裔導演席琳•宋憑借處女作入圍奧斯卡金像獎最佳影片和最佳原創劇本提名名單. January. 25, 2024 07:38. by 崔智善 aurinko@donga.com. 加拿大韓裔導演席琳•宋（36歲•照片）憑借電影《過往人生Past Lives》入圍了電影界最高權威的美國奧斯卡金像獎最佳影片獎和最佳原創劇本獎提名名單。席琳•宋成為奧斯卡歷史上首位處女作獲得最佳影片提名的韓裔女導演。宋導演是電影《No.3》（1997年）的宋能漢導演的女兒，該電影是席琳•宋導演的處女作，因此獲獎與否更加引人關註。 美國電影藝術和科學學院（AMPAS）23日（當地時間）分別將《過往人生》和宋導演列入第96屆奧斯卡金像獎最佳影片獎和最佳原創劇本獎提名名單。這是繼2020年奉俊昊導演的《寄生蟲》、2021年韓裔美國人李•以薩克•鄭導演的《水芹菜》之後，韓國籍或韓裔導演的電影第三次獲奧斯卡最佳影片提名。 去年1月在聖丹斯電影節上首次上映的《過往人生》講述了在韓國壹起度過幼年時期的男女時隔20年在美國紐約重逢後發生的事情。是讓人回顧人生和緣分、愛情意義的浪漫劇情片。以宋導演的自傳故事為基礎，親自編寫劇本並執導。在此前舉行的多個電影節上也受到了關註。去年受邀參加世界三大電影節之壹的第73屆柏林國際電影節主競賽單元，其作品性得到認可，並獲得了第58屆美國國家影評人協會最佳影片獎和第33屆哥譚獨立電影最佳影片獎等。此前，在第81屆金球獎頒獎典禮上，該片雖然入圍了作品獎等5個部門的提名名單，但遺憾的是未能獲獎。另外，在英國奧斯卡頒獎典禮上，包括最佳男主角獎在內，還入圍了最佳外語片獎、最佳原創劇本獎等3個部門的提名名單。 飾演主人公娜英的格蕾塔•李是韓裔美國人，男主人公海成由韓國演員劉臺午飾演。兩人以韓語臺詞交談，在韓國拍攝的部分很多。影片由美國好萊塢工作室A24和CJ ENM共同投資發行。 宋導演就獲得奧斯卡提名壹事表示：“感謝奧斯卡對這部電影的認可。光榮之至，難以置信。錯綜復雜的感情和感激之情難以言表。特別是第壹部電影就獲得了這樣的結果，真是令人驚訝。”她接著說：“電影中蘊含的‘緣分’概念是指在同壹場所、同壹時間存在的奇跡般的連接和愛的感情。這可以說是我們前世共享的無數生命的結果。在制作《過往人生》的過程中，深深感受到了與制作團隊的緣分。再次感謝大家。” 《過往人生》將與《奧本海默》、《芭比》、《美國小說》、《墜落的審判》、《音樂大師》、《留校聯盟》、《花月殺手》、《可憐的東西》、《利益區域》等9部作品爭奪最佳作品獎。撇開獲獎與否不說，宋導演的處女作與克裏斯托弗•諾蘭、史蒂芬斯•皮爾伯格等大師並駕齊驅，僅這壹點就已經是很大的成果。頒獎典禮將於3月10日（當地時間）在美國洛杉磯好萊塢杜比劇院舉行，電影將於3月中旬在韓國上映。 另外，《過往人生》獲得奧斯卡最佳影片獎和最佳劇本獎提名的消息傳開後，美國演藝媒體《Deadline》評價說：“《過往人生》的導演席琳•宋在奧斯卡上作為女性導演憑借處女作獲得最佳影片提名，掀起了波瀾。”墨西哥著名導演吉爾莫•德爾•托羅也對該片大加贊賞，稱“這是過去20年間自己看過的最好的長篇處女作”。

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