人工智能威脅在美國總統選舉中成為現實……散布“高仿拜登語音”. January. 24, 2024 07:42. by 華盛頓=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. 在美國共和黨總統候選人競選的第二道關口即23日新罕布什爾州預選前夕，冒充民主黨人拜登總統勸其不要參加競選的“高仿”聲音被傳播，州政府當地時間22日著手展開調查。惡意利用人工智能的虛假信息將對民主造成重大威脅的警告正在成為現實。此次大選競選開始後，對利用人工智能散布虛假信息進行調查尚屬首次。 新罕布什爾州法務部長室當天表示：“聽起來像是拜登總統的聲音，但接到了關於可能是人工生成的自動錄音電話信息的舉報。這是企圖妨礙競選、給選民帶來混亂的非法企圖。”美國有線電視新聞網（CNN）報道說，該信息最多散布到了2.5萬人。 冒充拜登的相關語音聲稱：“共和黨內部分人士壹直施壓要求無黨派人士和民主黨支持者參加共和黨競選，但這是胡說。重要的是在11月大選之前保留選票。”如果參加特定黨的競選，就不能在大選正式選舉中行使投票權，這完全是虛假信息。 目前尚不清楚是誰制作了該信息、為什麽散布。但拜登競選連任陣營方面批評說：“這是無法容忍的虛假信息散布。”前總統特朗普方面也表示：“與我們沒有任何關系。” 特朗普繼15日在艾奧瓦州黨員大會上取得壓倒性勝利後，有信心在非黨員也可以投票的新罕布什爾州取得勝利。他在22日的遊說中，向競爭對手、前美國常駐聯合國代表尼基·黑莉施壓，要求其辭職。相反，黑莉表示，“美國不是舉行加冕儀式的國家”，表明了繼續競選的意向。

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