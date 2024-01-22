東京大學山口教授：“韓國在低出生率對策上花費的預算僅為GDP的1%左右”. January. 22, 2024 07:56. by 東京=李相勛 常駐記者 sanghun@donga.com. “與歐洲等國家相比，韓國在低出生率對策上花費的預算並不多。考慮到韓國的經濟規模和問題的嚴重性，目前的政策和預算並不充分。” 日本低出生率及家庭問題權威人士、東京大學經濟學研究系教授山口太（48歲）壹針見血地指出，韓國政府對低出生率的應對不足。他在12日接受《東亞日報》采訪時指出：“韓國在15年內支援了280萬億韓元，其金額本身並不算小”，“但相關預算僅為韓國國內生產總值（GDP）的1%左右。” 據經濟合作與發展組織（OECD）的家庭支援公共預算統計，以2020年為基準，韓國的家庭支援預算占GDP的1.54%。這遠遠低於瑞典（3.42%）、法國（2.92%），也達不到OECD的平均水平（2.10%）。這比日本（1.99%）還要低。 山口教授提議：“與福利制度落實的歐洲發達國家相比，韓國和日本都覺得國民很難撫養孩子，很辛苦”，“政府應該提供最大限度的支援，讓國民認為生孩子後整個社會都會撫養孩子。”

한국어