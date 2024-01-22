崔相穆副總理：“將改變銷售價暴跌就會接連倒閉的PF結構”. January. 22, 2024 07:56. by 李棟勛記者 dhlee@donga.com. “韓國型房地產項目融資（PF）在銷售價格暴跌時，會接連破產。在目前的PF結構中，房地產危機必然會反復出現。” 副總理兼企劃財政部長官崔相穆21日參加KBS“周日診斷直播”時提到了韓國房地產PF危機，並做出了上述表示。崔副總理說明道：“與在發達國家用自己的資本購買土地不同，在韓國從購買土地開始就貸款”，“全體開發費的95%依賴於貸款，因此與發達國家不同，房地產PF結構十分脆弱。” 韓國型房地產PF具有高貸款比重和連續資金籌措的特點。雖然可以用少量的錢進行事業，但房地產蕭條等收益性下降時，虧損的危險更大。特別是，由於擔保資產不足，風險很有可能轉移到提供貸款的金融機構。因此，每當房地產PF危機時，金融當局都會親自出面管理等，結構性問題反復出現。 副總理表示，為了防止房地產PF危機擴散到金融圈和民生經濟，要讓其軟著陸。他表示：“將努力向正常PF事業場提供流動性，對擔心虧損的企業進行重組等”，“另外還將通過研究勞務等改善國內房地產PF的根本制度。” 另外，隨著房地產PF危機成為現實，國內上市建設公司的目標股價也成批下跌。以18日為基準，Kolon Global的平均目標股價為1.3667萬韓元，比去年年末下跌了10.9%。此外，大宇建設、現代建設、GS建設的平均目標股價也下跌了1%以上。相反，HDC現代產業開發、DL E&C的情況是，與今年年初相比，目標股價分別上漲了10.2%和8.1%等，有評價稱，正在分清建設股的玉石（優劣）。

한국어