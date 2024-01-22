“黑莉對付不了金正恩”VS“特朗普給殺害瓦姆比爾的金正恩寫情書”. January. 22, 2024 07:56. by 內舒亞/曼徹斯特=常駐記者文炳基 weappon@donga.com. “妳知道美國前總統特朗普對奧托·瓦姆比爾的父母是怎麽做的嗎？他說金正恩（朝鮮國務委員會委員長）不知道瓦姆比爾受到了拷問。金正恩在‘情書’裏是這樣說的。” 當地時間20日，前美國常駐聯合國代表尼基·黑莉在美國新罕布什爾州內舒亞舉行遊說活動。黑莉提到被朝鮮扣留17個月、2017年被遣返回美國6個月後死亡的美國大學生瓦姆比爾，並做出了上述表示，聽眾們紛紛發出表示“天啊……”的壹聲嘆息。黑莉針對特朗普提高聲音說：“當世界陷入戰爭的火種時，不能和獨裁者、流氓成為朋友。” 黑莉在當天的三次遊說中正面批評了特朗普的對朝政策。新罕布什爾州將於23日舉行初選，是決定特朗普能否被確定為共和黨總統候選人的關鍵。在這種情況下，黑莉為了攻擊特朗普和金正恩的所謂“兄弟情”，祭出了殺手鐧。 ● 瞄準特朗普和金正恩“兄弟情” 黑莉在當天的遊說中，將30多分鐘的演講中的10多分鐘用於外交政策，瞄準了特朗普。她表示：“歐洲和中東正在發生戰爭，朝鮮正在試驗可以打擊美國本土的洲際彈道導彈，中國正在（為了戰爭而）行進。”他還說：“在美國分裂、全世界陷入戰爭火種時，美國總統壹職再也不能成為遊戲了。” 黑莉還指出特朗普炫耀與金正恩的親筆信，並抨擊稱：“聽到美國總統對拷問兒子的人說‘給妳寫了情書’，瓦姆比爾父母的心情該有多難受啊?”當天下午，她在彼得博羅的遊說中表示：“特朗普在中國傳播新冠疫情後，還十多次稱贊（中國國家主席）習近平。”黑莉在會見記者時表示：“特朗普執著於與獨裁者的關系。” 面對黑莉的攻勢，特朗普當天下午在曼徹斯特舉行的遊說中沒有提及金正恩、習近平、俄羅斯總統普京等。對於朝鮮，他僅表示：“直到3年前，伊朗、中國、俄羅斯、朝鮮還處於遏制狀態。”他在前壹天的遊說中表示：“（如果我是總統）金正恩不會威脅美國。”近來每次遊說，特朗普都提到了與金正恩的交情。 ● 上升為共和黨競選焦點的朝鮮和金正恩 預計特朗普和金正恩的“兄弟情”將成為包括新罕布什爾州初選在內的共和黨競選的爭論焦點。黑莉陣營表示，將從此次競選前壹天的22日開始播放包含瓦姆比爾的母親辛迪·瓦姆比爾的支持演講的3分鐘電視廣告。 分析認為，黑莉的戰略是，在比特朗普獲得壓倒性勝利的艾奧瓦州更具有中立傾向的新罕布什爾州，將發揮擔任常駐聯合國代表的優勢，集結反特朗普的選票。在當天公開的薩福克大學民意調查中，特朗普獲得53%的支持率，領先黑莉（36%）17個百分點。與18日進行的同壹調查相比，差距拉大了2個百分點。 也有分析認為，新罕布什爾州初選出現了提出“美國優先主義”的特朗普的孤立主義路線和重視美國全球領導力的幹涉主義路線的沖突。《紐約時報》分析稱，“黑莉正在用過去支持美國成為全世界外交領袖的共和黨政策向選民呼籲，新罕布什爾州初選將決定共和黨能否從特朗普的孤立主義中找到突破口。”

한국어