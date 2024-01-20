朝鮮在東部海域試射核魚雷“海嘯”. January. 20, 2024 07:53. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 朝鮮19日表示，試射了聲稱是搭載核彈頭後在水下爆炸、可以突襲韓國軍隊港口等的水下戰略武器的核魚雷“海嘯”。這距離去年4月宣布進行海嘯試射僅過了9個月。朝鮮主張，此次發射是針對韓美日出動美國核動力航空母艦“卡爾•文森”號等9艘艦艇15日至17日在濟州公海上舉行的有史以來規模最大的海上演習。 朝鮮官方媒體朝鮮中央通訊社當天以國防省發言人的名義發表談話說：“美國、日本和大韓民國正在熱衷於挑釁性的軍事演習。這是嚴重威脅我國安全的行為。作為應對措施，正在開發的水中核武器體系‘海嘯-5-23’的重要試驗在朝鮮東海水域進行。”發言人還表示，“為了遏制美國和盟國海軍（韓日）的軍事敵對行為，將繼續在海上和海底采取應對行動”，預告了進壹步的挑釁。 朝鮮壹直主張“可以引發超強放射能海嘯，破壞敵方艦船集團和主要作戰港”的“海嘯”，並在去年3、4月份進行了3次發射。當時還命名為“海嘯”“海嘯-1型”“海嘯-2型”。有分析認為，此次是“海嘯-5-23”，大幅改善了爆炸威力、潛航射程和突襲力。朝鮮此舉是在威脅用性能大幅提高的核魚雷攻擊美國核航母。

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