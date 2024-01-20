執政黨繼緊急對策委員會之後，人才引進委員會也發聲……要求金建希就“迪奧包”道歉要求在黨內擴散. January. 20, 2024 07:52. by 趙權衡記者、李承佑記者 buzz@donga.com. 19日，就尹錫悅總統夫人金建希收受名牌“迪奧包”的爭議，要求尹錫悅和金建希就此道歉和解釋的要求在國民力量黨內部擴散。此前壹天，該黨緊急對策委員長韓東勛表示，“存在令國民擔心的部分”，緊急對策委員會和人才引進委員會等黨機構和初選、重要人物等開始同時發出聲音。執政黨領導層相關人士表示：“黨確實認為應該借此機會切實解決金建希風險。” 韓東勛當天在接受記者采訪時，被問到“關於昨天的發言，是否與總統方面存在矛盾”時，回答說：“這是從國民的角度考慮問題，沒有可以稱為矛盾的問題。”對於“您認為金建希本人有必要道歉嗎”的提問，他回答道：“我的立場昨天已經明確，也明確地告訴了您。” 在上次大選過程中，尹錫悅招收的李容浩議員（再選）在當天的通話中表示：“國民希望聽到‘對不起’、承認事實、‘今後會好好表現’的話。”監查院院長出身的崔在亨議員（初選）也強調：“應該向國民解釋發生了什麽事情，總統室如何處理此事。”該黨人才引進委員會副委員長趙正勛議員表示：“有必要充分解釋收受普通國民難以購買的包包壹事。”他負責引進參加今年議會選舉的人士。緊急對策委員金景律當天也敦促道歉，他說：“總統夫人的地位、作用、期待值很高，但卻推翻了這壹點。”壹名不願透露姓名的黨非常對策委員在通話中表示：“金女士應該說壹下，包現在在哪裏。”

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