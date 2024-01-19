“有核國家”巴基斯坦空襲伊朗，中東緊張局勢進壹步擴散. January. 19, 2024 07:47. by 開羅=金基潤 常駐記者 pep@donga.com. 去年10月，巴勒斯坦武裝團體哈馬斯突襲以色列後爆發的中東戰爭越過中東、紅海壹帶，蔓延到了西南亞巴基斯坦。巴基斯坦在受到鄰國伊朗攻擊兩天後的18日（當地時間）進行了報復性空襲。巴基斯坦是世界第五人口大國，也是非法核擁有國，有人擔心中東戰爭會引發核戰爭。 巴基斯坦外交部當天發表聲明說：“為了維護國家利益，對伊朗錫斯坦-俾路支斯坦省的恐怖分子藏身之處進行了精準打擊。”CNN等媒體報道說，巴基斯坦空襲了伊朗國內的7個地方，至少造成7人死亡。 此舉是早前的16日伊朗空襲以巴基斯坦為根據地的本國遜尼派分離主義武裝團體“正義軍（Jaish al-Adl）”的根據地後，巴方采取的後續措施。巴基斯坦立即反駁稱“絕對不能容忍主權受到侵害”，進行了報復。 “什葉派盟主”伊朗在中東戰爭爆發後，壹直站在在哈馬斯、紅海壹帶攻擊西歐民間船舶的也門什葉派叛軍“胡蒂”壹邊。在這種情況下，遜尼派極端主義武裝團體“伊斯蘭國”（IS）3日在因美軍空襲而死亡的前革命衛隊庫爾德斯坦司令官加塞姆•索萊馬尼逝世4周年追悼儀式上肆意發動恐怖襲擊，對遜尼派武裝團體進行了大規模反擊。15日也打擊了敘利亞的IS根據地。

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