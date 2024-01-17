春節民生支援…超市裏的蘋果和明太魚等最多便宜60%. January. 17, 2024 07:40. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 到春節連休前壹天為止，在超市和傳統市場最多可以以六折低價購買蘋果、明太魚等年貨。如果在傳統市場購買國產農畜產品，最多可以享受2萬韓元的優惠。 16日，政府發表了包含上述內容的春節民生穩定對策。副總理兼企劃財政部長官崔相穆表示：“最多提供26萬噸的旺季商品，並投入840億韓元用於打折支援，價格將低於上壹年。” 首先，政府決定從18日開始到下月8日為止，對在超市、傳統市場、網上商城銷售的國產農畜水產品價格給予30%的優惠。在超市等地以打折的價格銷售，政府會用稅金填補折扣額。參與的流通企業也給予10~30%的折扣，從消費者的立場來看，最多可以享受60%的折扣優惠。 打折的商品包括蘋果、梨、雞蛋、牛、豬、雞肉、明太魚、黃花魚等16種年貨。除此之外，還將追加10多種最近價格暴漲的農畜產品。相關品種隨著價格上漲趨勢每周都有所變動。橙子、香蕉等進口水果在Homeplus等大型超市通過折扣企劃展最多可優惠50%。 如果利用傳統市場，可以享受追加優惠。首先，可以以優惠的價格購入能在傳統市場購買農畜水產品的Zero Pay商品券。農畜產品商品券以2萬韓元為限，可以便宜30%，水產品以4萬韓元為限，可以優惠20%。 傳統市場的信用卡申請折扣、OnNuri商品券返還折扣也接連不斷。從本月25日到下月2日，在傳統市場農折扣商品券加盟店使用NH農協卡，最多可自動享受2萬韓元的優惠。從下月3日開始的6天裏，在傳統市場購買農畜產品等時，最多可獲得2萬韓元的OnNuri商品券。參加退稅活動的傳統市場數量增至去年春節的2倍左右。 在傳統市場等可以使用的OnNuri商品券的人均購買限度也從20日開始每月上調50萬韓元。充值式信用卡每月可以購買200萬韓元。OnNuri商品券的總發行規模今年也將增至5萬億韓元，增加1萬億韓元。 其中還包括為搞活地區旅遊而支援住宿費的對策。從下月7日開始，將依次發放20萬張非首都圈地區的住宿優惠券。這是消費5萬韓元以上就可以享受3萬韓元優惠的代金券。 但是部分人擔心，政府釋放稅金促進消費的這種對策可能會提高物價。企劃財政部相關人士表示：“蘋果、梨等因生產不足，價格維持在較高水平”，“為了將供應量增加到往年水平，將努力穩定供需。”

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