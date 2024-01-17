特朗普取得壓倒性勝利的壹天……金正恩的“直接核交易”賭博. January. 17, 2024 07:40. by 尹完準 zeitung@donga.com. 朝鮮國務委員長金正恩考慮到美國前總統特朗普再次執政的可能性，試圖與下屆美國政府進行承認核擁有國的直接交易，完全斷絕對韓對話，開始了危險的賭博。據朝鮮媒體16日報道，金正恩指示在憲法上寫明“韓國是不變的主敵”、廢除祖國和平統壹委員會等對南機構等，從根本上改變南北關系。特朗普當天在選拔美國共和黨總統候選人的首次競選艾奧瓦州黨員大會中以過半的得票率獲勝，點燃了“大勢論”。 韓國政府認為，金正恩以朝鮮-俄羅斯、朝鮮-中國的密切關系為基礎，公開宣布了新的對南、對美戰略。韓國政府官員表示：“金正恩認為，特朗普很有可能在11月舉行的美國大選中執政。在這種情況下，朝鮮和美國之間有可能就凍結朝鮮核武器和解除制裁進行談判，因此赤裸裸地表明了試圖將尹錫悅政府排除在這筆交易之外的‘通美封南’意願。”另壹名政府官員表示：“特朗普和金正恩之間的利害關系很有可能吻合，如果特朗普當選，將成為尹錫悅政府對朝、外交安保政策的最大挑戰。”韓國政府認為，金正恩把韓國規定為主要敵人、甚至暗示戰爭可能性，在4月議會選舉前夕把韓半島軍事緊張的責任推卸給現政府，是為了加劇韓國輿論分裂和南南（韓國內部）矛盾的對韓心理戰。 朝鮮中央通訊社16日報道，金正恩在前壹天舉行的最高人民會議施政演說中指示說：“要刪除憲法中自主、和平統壹、民族大團結等表述，在教育中反映把韓國視為‘徹頭徹尾的第壹敵對國’‘不變的主敵’的內容。”他還說：“憲法中應該反映‘發生戰爭時完全占領、平定、收復大韓民國並編入共和國領域的問題’。”朝鮮當天廢除了負責南北會談和交流業務的祖國和平統壹委員會、民族經濟合作局和金剛山國際觀光局。 對此，尹錫悅總統在當天的國務會議上表示：“朝鮮政權承認自己是反民族、反歷史的集團。‘要戰爭還是要和平’的威脅已經行不通了。”總統室相關人士表示：“這是不會對金正恩對韓心理戰動搖的信號。”

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