警察送到大門前的醉漢在寒流中死亡……警方抗議法院罰款稱“這是不切實際的判決”. January. 15, 2024 07:49. by 李相煥記者 payback@donga.com. 就寒流中醉酒的60多歲男子在自家家門口因低體溫癥死亡的事件，當時接到112報警後出動，但沒有將該男子送進屋內的警察被判處罰款。警方內部出現了“這是不切實際的判決”的反駁。 14日，據警方透露，首爾北部地方法院刑事##單獨 ###法官去年11月以業務過失致死的嫌疑，對首爾江北警察署彌阿地區隊的警查和警長二人分別下達了罰款500萬韓元和400萬韓元的簡易命令。據悉，判決後他們受到了輕處罰。 2022年11月末，警方接到“醉酒者倒在街上”的報警後出動，淩晨1點半左右將醉酒的60多歲男性A某帶到位於首爾江北區水逾洞的A某住宅前。據悉，當時警方在沒有確認A某回家的情況下撤離。當時氣溫下降到零下8度，寒流警報生效，A某在自家門前睡著了，6個多小時後被發現死亡。遺屬們雖然提交了不希望對出動的警察進行處罰的請願書，但是檢方在去年9月對他們進行了簡易起訴。 警方內部有人指出：“在每天酒醉報警件數不斷的情況下，實際上不可能全部將酒醉者送回家。”在首爾某派出所工作的警察主張：“酒醉者相關出動最多的時候每天達數十次，如果想把他們全部送回家，就不能做其他業務”，“雖然可以承擔道義上的責任，但是從法律上處罰有些過分。”據國民力量黨金雄議員室透露，從2019年開始到去年為止的最近5年間，酒醉者相關的112報警件數為465.5144萬件，平均每年達93萬件。 有人指出，警察廳廳長尹熙根就任後，警方推進的酒醉者保護措施沒有得到有效改善，因此壹線警察很難應對酒醉者。去年，警察廳為了保護醉酒者，表示將推進包含可以設置臨時保護設施的依據等的《醉酒者保護法》的制定。但是相關法案仍然被擱置在管轄管常任委員會上。

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