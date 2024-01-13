幼兒園去年關閉1969家，“15分鐘車程內都沒有空位”. January. 13, 2024 08:08. by 李知雲記者、朴成敏記者 easy@donga.com,min@donga.com. 在首爾西大門區撫養兩個女兒的母親金某（37歲）準備本月搬家，卻因為女兒們的保育問題陷入了困境。大女兒要送到5歲班，小女兒要送到3歲班，但新搬的家附近，沒有壹家同時運營兩個班的托兒所或幼兒園。咨詢附近的設施後，得到的回答是“本來都有運營，但孩子少了，就減少了班數。”3歲班和5歲班都有的設施，最近的也要15分鐘車程，而且沒有空位，需要等待。正在休育兒假的金某原計劃搬家後復職償還搬家貸款，但擔心計劃會受挫，非常焦急。 據韓國社會保障情報院12日透露，截至去年12月底，全國共有2.8954萬所幼兒園，比2022年12月（3.923萬所）減少1969所。相當於每天關閉5.3家。在每年12月的調查中，幼兒園數量減少到3萬所以下是自2006年以來的第壹次。與新冠疫情之前的2019年12月（37171所）相比，4年間急劇減少了22%。 最根本的原因是嚴重的低出生率。再加上新冠疫情期間擔心感染，家庭保育增加也是原因之壹。因此，像金某壹樣找不到可以托付孩子的地方而戰戰兢兢的父母正在增加。專家擔心，由於低出生率導致孩子減少，幼兒園停業，關註此事的年輕人回避生育和育兒，再次導致低生育，這樣的惡性循環正在變得嚴重。實際上，根據去年11月低生育高齡社會委員會的調查，“沒有子女計劃的原因”第壹位是“養育和教育負擔”（24.4%）。

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