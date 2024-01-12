李洛淵退黨……指責李在明“使共同民主黨變質成為‘壹人+防彈政黨’”. January. 12, 2024 07:43. by 尹明進記者 mjlight@donga.com. 共同民主黨前代表（黨首）李洛淵11日宣布退黨，並正面批評現任黨代表李在明“使共同民主黨變質成了壹人政黨和防彈政黨”。李洛淵曾五次當選（共同）民主黨籍議員、在文在寅政府擔任首任國務總理，他宣布退黨並創建新黨，預計將對在野黨和第三地帶政治格局產生不小的影響。 李洛淵當天下午在國會召開記者會宣布退黨，宣稱“脫離工作了24年的（共同）民主黨”。他直接抨擊稱：“共同民主黨對包括我在內的長期黨員來說已經是‘陌生的家”。金大中、盧武鉉的精神和價值和品格已經消失，變質為暴力、低級言行橫行的‘壹政黨’‘防彈政黨’。”他還說：“兩年來，在全國被當作‘西瓜’（暗語，意指表面上是共同民主黨、內心是國民力量黨）而受到侮辱，作為‘處決’的對象受到了攻擊。雖然希望這種殘忍的現實得到改善，但反而更為惡化。” 李洛淵把前壹天退黨的3名非李在明派系“原則和常識”議員稱為“同誌們”，表示“將首先進行合作”。對於與國民力量黨前代表李俊錫聯合的可能性，他表示：“任何誌同道合的人都有合作的意向。” 對於李洛淵退黨，共同民主黨內部出現了很多批評。129名共同民主黨議員當天發表聯合聲明表示：“從未有過壹次犧牲，只以黨的名義享受光榮並退黨。”前壹天出院的李在明當天沒有就李洛淵退黨發表聲明闡述立場。

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