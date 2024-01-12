比特幣進入美國股市…從投機轉變為“投資”對象. January. 12, 2024 07:43. by 申亞衡記者、紐約=金賢洙 常駐記者 abro@donga.com. 美國金融當局歷史上首次批準了比特幣現貨上市指數基金（ETF）的交易。據分析，此前只能在虛擬資產交易所進行的比特幣交易變得像股票投資壹樣容易等，今後虛擬資產的接近性將大幅提高。也有評價認為，虛擬資產現在獲得了從“投機”轉變為“投資”手段的契機。 10日（當地時間），美國證券交易委員會（SEC）批準了11家資產運營公司開始比特幣現貨ETF商品交易。SEC委員長加裏•根斯勒在當天的聲明中表示：“今天委員會批準了多數比特幣現貨上市指數商品（ETP）的上市及交易。”ETF是將指數基金在交易所上市，可以像股票壹樣買賣的商品，ETP是包括ETF在內的上層概念。以比特幣期貨為基礎的ETF已於2021年在美國等全球股市上市，同年比特幣現貨ETF在加拿大上市。但是，在全球金融中心美國，現貨ETF的批準尚屬首次。因此，預計從11日開始，BlackRock、Fidelity Investment等申請的11個基金將在市場上進行交易。 如果現貨ETF上市成為可能，就可以用普通股票賬戶投資比特幣，因此期待很多個人投資者的資金湧入虛擬資產。此前，如果想投資虛擬貨幣，必須通過另外的硬幣交易所開設虛擬資產賬戶。但是，今後即使不直接擁有比特幣，也可以通過上市的ETF像普通公募基金壹樣間接投資比特幣。比特幣期貨•現貨ETF目前禁止在國內股市上市及交易，但在海外上市的比特幣ETF，國內投資者只要有海外證券賬戶就可以進行投資。韓國銀行總裁李昌鏞在11日的記者招待會上評價道：“比特幣似乎已經成為壹種投資資產”，“比特幣ETF作為投資資產，該試驗其價值和安全性了。” 根斯勒委員長暗示SEC將繼續對虛擬資產進行嚴格限制，並警告說：“今天委員會的決定不是局限於證券，而是局限於擁有比特幣的ETP”，“投資者們應該註意比特幣等虛擬資產聯系商品的危險。” 但是，由於當天美國當局批準的可能性被提前反映出來，比特幣的價格在SEC批準後立即上升到4.75萬美元左右，之後再次下降到4.6萬美元左右，表現出了相對平靜的樣子。

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