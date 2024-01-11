“韓國形象獎”獲獎者博塔：“我認為韓國是未來”. January. 11, 2024 07:45. by 金民 kimmin@donga.com. “認識韓國很久後，覺得‘韓國就是未來’。非常感謝韓國為建築家提供了可以表現的空間。” 設計首爾龍山區Leeum美術館、江南區教保塔、京畿南陽聖母聖地大教堂等的瑞士出身建築師馬裏奧•博塔（81歲•照片）發表了第20屆韓國形象獎踏腳石獎獲獎感言。10日，在首爾江南區首爾國際會展中心舉行的頒獎典禮上，博塔通過視頻采訪做出了上述表示。由韓國形象交流研究院（CICI•理事長崔正華）主辦的“韓國形象獎”授予宣傳韓國文化、致力於提高韓國地位的個人和團體。 博塔獲得的“韓國形象踏腳石獎”是頒發給向世界宣傳韓國的外國人或企業的獎項。博塔說：“20世紀70年代，我通過旅行首次訪問韓國，與韓萬源（音譯）建築師壹起進行了教保塔項目，不知不覺間已經30多次來到韓國”，“可以親眼看到韓國城市蛻變，迎接‘文藝復興’的樣子。” 現代汽車集團的高級品牌“捷尼賽思（GENESIS）”獲得 “踏腳石獎”，其在向世界宣傳韓國形象方面做出的貢獻得到了認可。另外，意味著起到壹個領域基石作用的“奠基石獎”頒給了流行歌劇歌手林亨柱，為韓國形象開花做出貢獻的“花石獎”則頒給了將板索裏（韓國清唱）翻譯成法語演唱的馬珀•羅爾。

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