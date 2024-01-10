未能提交民生法案的國會. January. 10, 2024 08:01. by 金俊壹記者、崔東秀記者 jikim@donga.com、sdchoi@donga.com. 在9日舉行的12月臨時國會最後壹次全體會議上，沒有提交與國家經濟及國民生活密切相關的民生法案。隨著對未滿50人的小型企業的《重大災害處罰法》暫緩兩年法案的處理告吹，人們擔心產業現場出現混亂。而且因沒有廢除相當於47500戶的實際居住義務，住宅市場已經出現了混亂。如果在本月25日、下月1日舉行的1月臨時國會全體會議上，這些法案也不能通過，那麽因法案缺失而引發的社會混亂將進壹步擴大。 朝野當天下午召開全體會議，處理了100多件法案，但沒有提交核心民生法案。即將於本月27日實施的《對未滿50人的中小工商業者適用重大災害處罰法》暫緩兩年法案，在朝野的分歧下，未能在12月臨時國會上處理。國民力量黨主張：“共同民主黨作為緩期適用條件提出了支援脆弱企業的對策，後來又壹直提出新的條件，拖延協商。”相反，共同民主黨則指責執政黨說：“政府沒有正式道歉，支援對策也是拼湊了原有對策。”如果朝野在“責怪對方的攻防戰”中實施《重大災害處罰法》，多數小型企業很有可能面臨危機。 廢除實際居住義務的法案（住宅法修改案）連國會國土交通委員會法案小委員會都沒有通過。執政黨雖然表示“為了防止住宅市場混亂，可以立即處理”，但共同民主黨卻慎重地表示，“廢除實際居住義務可能會助長‘鴻溝投資’。”最終，購買實際居住義務對象、2021年2月19日以後出售的公寓的所有者陷入了危機。如果因錢不夠而出租房子支付余款或因沒有余款而倒賣房子，將被處以1000萬韓元以下罰款或1年以下有期徒刑。在即將入住的部分園區，房東沒有申報遷入，而是以低廉的價格推出月租的“變相出售”層出不窮等，現場混亂早已開始。 允許大型超市淩晨配送的流通產業發展法修訂案、新冠疫情擴散後迅速發展的非面對面診療相關醫療法修訂案也未能提交到全體大會。有人指出，在朝野即將到來的議會選舉政局中，只埋頭於政治戰略利益，只顧進行政治鬥爭，未能照顧到真正需要的民生法案。

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