金正恩在西部海域炮擊當天致電日本首相稱“閣下”……“挑撥離間”韓美日. January. 08, 2024 07:58. by 高道藝記者、尹相虎記者 yea@donga.com、ysh1005@donga.com. 朝鮮國務委員長金正恩5日稱日本首相岸田文雄為“閣下”，就至少造成126人死亡的日本能登半島大地震發去慰問電。這是朝鮮最高領導人首次向日本首相發送慰問電。當天是朝鮮在西部海域“北方界線”北側海上緩沖區發射200多發炮彈的挑釁之日。朝鮮把韓國定性為“不是同民族、同族而是敵對交戰國”，在提高武力挑釁程度的同時，卻對日本采取友好姿態，韓國政府對此認為，“這是企將把從去年起大幅加強的韓美日三國合作制造裂痕的拆分戰略”。 據朝鮮中央通訊社6日報道，金正恩前壹天對岸田首相使用“閣下”壹詞，並表示：“對遺屬和受害者表示深切的同情和慰問。”日本官房長官林芳正表示：“（對金正恩委員長的慰問電）表示感謝。對於朝日對話，我們將謹慎回答。”1995年神戶大地震時，朝鮮以姜成山總理的名義向日本首相發送了電文。2011年東日本大地震時，朝鮮以最高人民會議常任委員長金永南的名義向在日朝鮮人總聯合會發去了慰問信。 韓國政府當局和專家們認為，岸田就被朝鮮綁架者問題積極表現出與朝鮮對話的意誌，實際上與朝鮮和日本去年在中國和新加坡等地多次進行實務接觸不無關系。雖然去年朝日之間的實務協商未能取得進展，但岸田壹直表示，為解決綁架者問題，有可能舉行日朝首腦會談，因此不能排除朝日之間秘密接觸的可能性。有分析認為，朝鮮有可能像過去拒絕與韓國對話、要求美國進行協商的“通美封南”戰略壹樣，試圖“通日封南”。 朝鮮6日在西部海域延坪島西北側的“狗頭陣地”（黃海道康翎郡）動用火箭炮和野戰炮等向西部海域緩沖區發射了炮彈。“狗頭陣地”是2010年延坪島炮擊挑釁的原點，距離延坪島只有12公裏。

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