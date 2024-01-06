白宮：“俄羅斯用朝鮮提供的短程彈道導彈攻擊烏克蘭”. January. 06, 2024 07:58. by 華盛頓=文炳基記者 weappon@donga.com. 美國白宮當地時間4日表示，俄羅斯在烏克蘭戰線上使用了射程為900公裏的朝鮮短程彈道導彈。不僅是白宮親自確認了此前提出的朝鮮提供短程彈道導彈的事實，更是朝鮮通過俄羅斯實戰檢驗了可以搭載針對韓國的戰術核彈頭的短程彈道導彈，因此擔心會引起相當大的風波。 美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比當天表示，“調查顯示，朝鮮最近向俄羅斯提供了數十枚彈道導彈和發射架”，去年12月30日和本月2日分別發射了至少壹枚和多枚導彈。他表示，朝鮮產導彈的射程約為900公裏，作為代價，朝鮮希望得到戰鬥機、地對空導彈、裝甲車、彈道導彈生產裝備和材料、其他尖端技術等。白宮表示，朝鮮提供的短程彈道導彈中可能包括“KN-23”和“KN-24”，並公開了相關照片。上述兩種型號是朝鮮分別模仿俄羅斯的“伊斯坎德爾”導彈和美國的“ATACMS”導彈自行開發的。 柯比表示，“俄羅斯采購朝鮮導彈是違反聯合國安理會決議的行為”，表示將與韓國、日本等國家合作進行制裁。美國常駐聯合國代表琳達·托馬斯·格林菲爾德也表示：“將在10日舉行的安理會會議上提出這壹問題。”

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