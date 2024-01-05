用三星蓋樂世手機啟動現代汽車，在車上打開家中電視. January. 05, 2024 08:23. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 三星和現代汽車再次攜手合作。繼去年10月三星SDI和現代汽車簽訂電動汽車電池供應合同後，此次決定在連接車輛和家庭的平臺上進行合作。 三星電子和現代汽車集團4日表示，已經簽訂了“從家到車”“從車到家”服務合作業務協議。兩家公司將推進三星電子的智能家居“智能物事”（SmartThings）和現代汽車、起亞的互聯汽車平臺聯動服務的開發。在“智能物事”上遠程控制汽車，在汽車信息娛樂上遠程控制連接“智能物事”的家電產品。 目前，三星電子的家電產品可以通過“智能物事”、現代汽車通過“我的現代”“我的捷尼賽思”等應用程序進行智能手機的遠程控制。聯動兩個平臺的“從家到車”“從車到家”服務正式啟動後，可以壹次性控制車輛和家電。 最具代表性的是，如果啟動三星電子正在構想的“起床模式”，早上蓋樂世智能手機鬧鐘壹響，窗簾就會自動打開，照明和電視就會打開，車輛內部溫度會調到適當的水平。此時，智能手機和電視畫面將顯示電動汽車電池余量和行駛距離等。另外，還計劃開發“綜合家庭能源管理服務”，同時監測家庭和車輛能源使用量。通過確認電動汽車充電器、車輛的能源使用量，可以考慮收費制及碳排放量，調整最佳充電時期。 三星和現代汽車的合作範圍正在不斷擴大。據分析，2020年5月，現代汽車集團會長鄭義宣（時任首席副會長）在三星SDI天安工廠與三星電子會長李在镕（時任副會長）會面，討論電動汽車領域合作，雙方的成果正在顯現。這是鄭義宣首次正式訪問三星工廠。 去年6月，三星電子表示，將從2025年開始向現代汽車供應高級信息娛樂用半導體Exynos Auto V920。2021年9月，當時作為捷尼賽思新型電動車GV60的數碼鑰匙，允許使用三星電子的折疊式手機“蓋樂世Z-折疊屏3”。

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