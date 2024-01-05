朝鮮在21年前已清除地雷的非軍事區京義線-哨所壹帶埋設地雷. January. 05, 2024 08:23. by 孫孝珠, 尹相虎 hjson@donga.com,ysh1005@donga.com. 據悉，朝鮮從上月初開始在非軍事區內的京義線鐵路周邊和京義線附近的哨所壹帶埋設了大量地雷。2002年底，非軍事區內京義線周邊的所有地雷已被完全清除，時隔21年後，朝鮮再次在那裏埋設了地雷。此前，朝鮮以2000年6月15日南北首腦會談為契機，推進恢復韓朝間京義線並清除地雷。分析認為，朝鮮在既是南北經濟合作的象征，又是統壹基石的京義線周圍埋設地雷，不僅完全關閉了南北之間的大門，還表現出了今後加劇對韓軍事緊張的意誌。 據韓國政府消息人士4日透露，韓國軍方感知、偵察資產等部門捕捉到了朝鮮軍隊從去年12月初開始在京義線附近埋設地雷的情景。據悉，埋設地雷的京義線附近的哨所是朝鮮宣布全面廢除9月19日南北軍事協議後，從去年11月末開始著手復原的非軍事區內11處哨所之壹。 韓國政府消息靈通人士表示：“朝鮮在恢復的11個哨所中，特別是以京義線旁邊的哨所為主埋設了地雷。可能是為了防衛哨所或阻止通過京義線脫北。”消息人士還表示：“我認為，這在很大程度上也意味著把南北關系斷絕到無法挽回的程度。”

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