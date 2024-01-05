敗壞K-POP名聲的“黃牛票爭議”……答案是強有力的管制和處罰. January. 05, 2024 08:22. . “在等待我回歸的過程中，看了粉絲留言，其中有臟話和埋怨的內容。我記得當時笑了。我想‘是誰把罵我的臟話寫得這麽殺氣騰騰的’。很有意思。” 這是每年春天，櫻花盛開時就會想起的歌曲《櫻花結局》的主人公張凡俊在上個月25日出演自己的油管頻道時說的話。對於長期處於活動空白期的他，等待他回歸的壹位粉絲在網絡社區上寫下臟話，並留言稱“張凡俊，來起訴（我）。到警局見個面。我到底要等多久啊”的內容成為了話題，對此張凡俊做出了這樣的反應。 張凡俊似乎回應了粉絲們的要求，表示從本月1日開始到下月1日為止，每周二、三、四舉行10場平日小演出。由於這是他時隔2年多舉行的演出，門票在開業10分鐘內全部售罄，黃牛票（又稱黑市票）立即肆虐。最終張凡俊表示“因為無法解決黃牛票問題，所以決定取消所有演出門票預售部分”，暫時取消了演唱會計劃。 不僅僅是張凡俊。IU（李知恩）、成始境等眾多歌手正在與黃牛黨展開戰爭。IU引進了“暗行禦史制度”，獎勵門票給那些舉報黃牛票交易的粉絲，不久前舉行年末演唱會的成始境進行了每人只能購買壹張的現場銷售等，積極應對非法交易。韓國演歌歌手林英雄的經紀公司方面表示，他的演出被稱為“孝道演唱會”，在黃牛市場門票高價交易後，公司方面表示，“開始預售的同時，出現了聲稱將以數百萬韓元出售門票的黃牛黨，讓粉絲們心痛，擾亂了演出秩序”，“對於被視為非法交易的預售件，在沒有事先通知的情況下立即取消，正在強力應對。” 甚至出現了假票。年末SBS歌謠大戰前夕，有組織地銷售假票的事情被揭發，目前警方正在調查。 歌手和經紀公司、演出相關公司等之所以不得不親自出面，是因為網上黃牛票交易處於法律的死角地帶。 現行法律上沒有制裁通過網絡進行黃牛票交易的法律規定。而且，僅限於在線下交易的黃牛票，根據《輕犯罪處罰法》第3條，只處以20萬韓元的罰金或拘留或罰款。 為了彌補這些漏洞，從今年3月開始將實施內容為“利用在信息通信網自動反復輸入訂購命令的程序，非法銷售入場券等時，將處以1年以下有期徒刑或1000萬韓元以下的罰金”的修訂演出法。但是歌謠界指出，“只處罰利用批處理（Macro•自動反復執行）的黃牛票，實效性下降，很難壹壹抓住。” 去年3月，在中國臺灣，K-POP女子組合BLACKPINK的世界巡演當地公演黃牛票價格飆升至定價的45倍，以約1734萬韓元的價格成交，引發了爭議。隨著超高價黃牛票問題成為焦點，去年5月立法院（國會）還通過了對黃牛票銷售處以最高50倍罰金的法案。黃牛票交易是惡意利用粉絲心破壞產業結構的非法行為。為了不辜負“K-POP原場地”的名聲，韓國政府急需嚴厲管制和處罰非法黃牛票交易。

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