朝野政黨要承諾排除對宣揚憎惡講粗話的政界人士的公推. January. 05, 2024 08:22. . 共同民主黨代表李在遭明兇器襲擊後，政界開始了具體的反省行動。國民力量黨為了把公推希望者過去的粗話或憎惡發言列為扣分項，正在具體制定公推審查標準。據悉，共同民主黨也在討論將分裂國民性質的發言反映到公推審查的方案。朝野政黨都承認依靠粉絲政治的汙染政治言行是兇器恐怖襲擊的根源，在4月議會選舉即將到來之際，正在努力改變政治語言，這壹點備受關註。 用有品位、有節制的語言糾正政治，是不可推遲的課題。從助長政治憎惡、常常惡言相向的政治人士身上，怎麽可能期待未來展望和社會團結?壹再的劣質發言有著這樣的動因。言行越是刺激性，在網絡空間就越受關註，相反並沒有受到什麽損失。雖然無數次將對方黨議員提交到國會倫理委員會，但也僅此而已。在過去的10年裏，倫理委員會壹次也沒有對胡言亂語進行處罰。只有像模像樣的，實際上相互睜壹只眼閉壹只眼的文化支配了國會。 其結果，就是陷入算法挑選的“壞政治”的政治過分投入者對在野黨代表（黨首）的恐怖襲擊。現在應該讓政界人士們感受到“胡言亂語真的有損失”。這不是推給誰的事情。韓東勛、李在明等兩個政黨負責人應該親自主導。 將憎惡和粗話排除在公推之外的事情不需要朝野協商，也不需要制定法律。只要有意向，誰都可以發射信號彈。朝野政黨都表示決心改變膿瘡遍布的黨內政治，但政治改革並不在遠方。提到革新，與其提出實體不明的抽象革新方案，還不如把說粗話政治家排除在公推之外定為原則。希望根據粗話的強度，制定並履行排除公推和競選扣分等標準。而且，如果能在選舉1個月前公布結果並得到選民的評價，就更好了。 美國和英國議會有對不履行議長指示、場內騷亂等失去品位的議員暫時停止議員職務等處罰的傳統。但是，對於必須進行前所未有的嘗試的韓國政黨來說，如果不采取排除公推、競選扣分等近乎過分的措施，就會錯過這次機會。允許達不到選民要求的人擔任選舉職務，是對選民的挑戰。

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