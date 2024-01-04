以色列向黎巴嫩發動無人機襲擊……哈馬斯三號人物死亡. January. 04, 2024 08:03. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. 巴勒斯坦武裝團體哈馬斯三號人物薩利赫·阿魯裏2日在黎巴嫩首都貝魯特郊區遭到以色列的無人機襲擊身亡。這是以色列首次清除哈馬斯根據地巴勒斯坦加沙地區以外的在其他國家活動的哈馬斯幹部，因此引發了強烈的風暴。 哈馬斯立即表示，“將中斷與以色列正在進行的停戰協定”，表明了報復立場。支持哈馬斯的黎巴嫩什葉派武裝團體真主黨、支持哈馬斯和真主黨的所有伊朗也提出了報復。 新年以來，以色列決定從哈馬斯的根據地巴勒斯坦加沙地區撤出部分兵力等，壹直在摸索低強度作戰方案。但是，此次空襲將面臨戰線擴大到黎巴嫩等地的危險。不希望中東戰爭長期化的美國的苦惱也在加深。 據路透社等媒體報道，當天下午6時左右，以色列無人機襲擊了貝魯特南部郊區的哈馬斯辦公室，導致阿魯裏等6人死亡。阿魯裏是哈馬斯政治領導人伊斯梅爾·哈尼耶的助手，是繼哈尼耶、主導此次戰爭的軍事領導人葉希亞·辛瓦爾之後的哈馬斯三號人物。 阿魯裏此前壹直停留在黎巴嫩，在哈馬斯和真主黨之間發揮聯絡人的作用。因此，以色列總理本雅明·內塔尼亞胡從去年10月戰爭爆發前開始就公開表示要鏟除他。 哈尼耶立即表示：“壹定會進行報復和懲戒。”他還表示，將中斷停戰、人質釋放協商等與以色列進行的所有協商。他還向此前調解協商的埃及和卡塔爾通報了這壹情況。 真主黨也表示，“這不是不經過處罰就能放過的問題。抵抗勢力正把手指放在扳機上”，表明了復仇的決心。真主黨此前曾公開表示：“如果以色列攻擊黎巴嫩境內的巴勒斯坦領導人，將予以報復。”《華爾街日報》報道說，考慮到這壹點，真主黨有可能用導彈、火箭等攻擊以色列領土的各個地方。 伊朗也通過外交部聲明表示：“對暗殺阿魯裏的錫安主義政權（以色列）的抵抗將再次點燃。”黎巴嫩總理納吉布·米卡提表示：“以色列侵犯了黎巴嫩主權，因此將向聯合國安理會提出緊急抗議。” 美國的苦惱也在加深。因為，為減少平民傷亡，美國壹直在攛掇以色列展開低強度作戰，但眼下戰線向黎巴嫩擴大的危險已然增大。面臨11月大選，迫切需要外交業績的美國拜登政府為了中斷以色列和真主黨之間的交戰，壹直在暗中下功夫。 美國國務院最近破例公開批評了以色列極右政界人士“將在加沙地帶建設定居點”的主張。美國國務院發言人馬修·米勒2日表示：“加沙地帶是巴勒斯坦的土地，今後也是巴勒斯坦的土地。要停止煽動性、不負責任的發言。”

한국어